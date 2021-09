El desesperado video de una figura de Gran Hermano: "Por favor"

La celebridad se manifestó en sus redes sociales y pidió ayuda a sus miles de seguidores. La influencer participó en Gran Hermano 2016.

La exparticipante de Gran Hermano, Marian Farjat, se expresó en sus redes sociales sobre el devastador momento que atraviesa. La angustia de la influencer se debe a la pérdida de sus mascotas, dos perros de raza bulldog francés, y en su desesperado video suplica a todos sus seguidores que compartan la noticia.

“Hola gente, estoy desesperada. Desde el sábado al mediodía no aparecen mis perritos: son dos bulldog francés, la hembra es negrita, tiene tres años, está castrada. El machito es vaquita, no está castrado. Son hermanos”, comenzó su discurso la ex concursante del reality show de América TV. “Desaparecieron el sábado al mediodía del country Loma Verde, en Escobar. Se ven desde la cámara de mi casa cómo se escapan mis perros. Hicimos la denuncia policial. Y nadie los vio”, agregó la celebridad de televisión.

Farjat pidió ayuda a todos los cibernautas en su situación: “Estamos desesperadas con mi hermana porque ya pasaron dos días y no puede ser que en el country no haya registros, en las cámaras nadie vio, no hay registros de dónde están los perros. Por favor, si pueden difundir esto, fue en Loma Verde, en Escobar”.

Fuertes confesiones de Marian Farjat

Marian Farjat se expresó sobre sus hazañas sexuales y reveló que ha hecho tríos con personalidades del espectáculo. “Nunca estuve mano a mano yo sola con una chica. Siempre con un hombre en el medio. Tenía una pareja que tenía un morbo de trío y contratamos a una chica. Hemos contratado a varias famosas. Están todas temblando. Quédense tranquilas que no voy a hablar, chicas”, expresó la celebridad, en diálogo con EloPodcast.

“Varias veces terminaron mal esos tríos. Fue una pelea fuerte, revoleando cosas, hubo gritos, se me rompió un vidrio. Me puse celosa, no pude aguantarlo. Después dije no lo hacemos más y terminamos separándonos porque no lo podía tolerar”, continuó sobre la disfuncionalidad de esas experiencias y siguió: “Lo toleré varias veces pero la última vez dije 'ya está, me está haciendo mal'...y fue la última”.

Marian Farjat estuvo de novia con Brian Lanzelotta en Gran Hermano.

El arrepentimiento de Marian Farjat tras una broma de mal gusto

Uno de los momentos más recordados de Gran Hermano 2016 es cuando Marian Farjat defecó en un plato, al que colocó debajo del peluche preferido de su entonces contrincante en la famosa casa, Romina Malaspina. En su descargo, aseguró que está arrepentida: “Me arrepiento de lo que hice, era chica, y ahí adentro de la casa la verdad es que todos compiten, no tenés amigos. No me arrepiento. No, no. Mentira. Sí, estoy arrepentida”.

“Después de GH, viajamos mucho juntas con Romina. Es una gran persona. Es una buena mina. No se lo volvería a hacer. Ya está, ya pasó. Éramos chicas. Ahora tengo 25 años y eso quedó atrás. Romina se merece lo mejor y todo lo que le está pasando. Hoy somos amigas, tenemos buena onda”, cerró.