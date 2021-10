El desagradable gesto de Alex Caniggia antes de conocer la sentencia en Córdoba

Minutos antes de recibir la sentencia en Córdoba, Alex Caniggia le hizo un gesto obsceno a los periodistas que cubrían el caso judicial.

Alex y Charlotte Caniggia debieron ir a Córdoba para recibir la sentencia del juicio que inició años atrás por el periodista Pablo Layús y, minutos antes de escuchar lo que resolvió la Justicia, el ex MasterChef Celebrity 2 le hizo un desagradable gesto a los periodistas que cubrían la situación. Acompañados por sus abogados, los hijos de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia fueron condenados por la Justicia cordobesa a prisión en suspenso y trabajo comunitario.

Todo comenzó en el 2017, cuando Alex Caniggia se peleó con la seguridad del boliche Keops de Córdoba. Pablo Layús cubría la temporada de verano en Carlos Paz y quiso grabar la secuencia con su teléfono, pero Charlotte Caniggia se lo manoteó y lo rompió. Según informó el mismo periodista en sus redes sociales, la fiscal Mercedes Balestrini pidió cinco meses de cárcel condicional para Charlotte mientras que para Alex, solicitó prisión en suspenso de un año y cuatro meses. Lo mismo para su manager Fabián Alberto Esperón. Además también se solicitó que los tres cumplieran tareas comunitarias y tratamiento psicológico.

La semana pasada, los hermanos Caniggia y Esperón debieron presentarse ante la Justicia cordobesa para recibir la sentencia del caso. Claro que no lo hicieron con muchas ganas: Alex Caniggia aseguró que los llamaban a asistir al juicio porque "son todos más cholulos que la mierda". Mientras esperaban la sentencia, un periodista de espectáculos se acercó para grabar el momento. Pero en el momento en el que el ex MasterChef Celebrity 2 vio las cámaras se agarró los genitales en un gesto notoriamente ordinario y fuera de lugar.

Desde el piso, el conductor del programa destrozó a Alex Caniggia: "Qué maleducado este muchacho. Una cosa es ser un poco rebelde y otra cosa es ser maleducado. A mí me caen simpáticas algunas pavadas que hace pero esto no lo favorece. Me parece que aporta bastante poco este chico". Mientras tanto, su colega aseguraba que se trataba de un "personaje" y que ese gesto obsceno lo favorecía con "la comunidad que lo sigue".

Alex Caniggia le hizo un desubicado gesto a los periodistas, antes de recibir la sentencia en Córdoba

La sentencia a Alex y Charlotte Caniggia

Según informó Pablo Layús, Alex Caniggia fue condenado a seis meses de prisión en suspenso, fijar por dos años domicilio y acreditar trabajo, 80 horas de tarea comunitaria. La sentencia contra el mediático fue porque en el 2017 se peleó con un jefe de seguridad del boliche, a quien, según afirma el hombre que trabajaba en el lugar, lo golpeó y lo acusó de muerte.

En el caso de Charlotte Caniggia, la condena fue de un mes de prisión en suspenso, dos años de fijar domicilio, acreditar trabajo, no cometer delitos y 60 horas de trabajo comunitario, según lo detallado por Pablo Layús. En aquel momento, la futura MasterChef Celebrity 3 le rompió el celular al periodista para borrar pruebas cuando Layús quiso filmar el conflicto a la salida del boliche cordobés.