El consuelo de Roberto García Moritán a Pampita en un ataque de llanto: "Siempre voy a estar"

La modelo se quebró y su esposo no dudó en dedicarle unas palabras cargadas de amor y admiración.

Roberto García Moritán le dedicó unas sentidas palabras a su esposa, Carolina "Pampita" Ardohain, en una publicación de su cuenta de Intagram. Tras el final de Showmatch: La Academia, ciclo donde la pampeana se desempeñó como jurado, su marido mostró cuán emocionada estaba por el cierre de esa etapa.

"'La vida te dio las revanchas que te merecés', dijo Ángel de Brito y abriste tu corazón”, escribió García Moritán en el pie de foto de una publicación donde se veía a "Pampita" llorar de manera desconsolada. De esa manera, el político aludió a las palabras que el conductor de Los Ángeles de la Mañana tuvo para con la modelo en su despedida del canal.

El empresario continuó con su descargo sobre su admiración a la celebridad y enunció declaraciones aún más tiernas: "Tu generosidad se manifiesta en tu forma de amar la vida y siendo fiel a lo que sentís. Y yo siempre voy a estar ahí para cuidarte mi amor".

"Entré con el corazón destrozado y me voy hoy, con este corazón tan sano, tan lleno de amor y con todas las cosas que la vida y Dios me mandaron", había expresado entre lágrimas Ardohain, en la última devolución que dio en el programa de Marcelo Tinelli, cuyo premio máximo fue alcanzado por la pareja de Noelia Marzol y Jonathan Lazarte, con Cachete Sierra y Fiorella Giménez en el segundo lugar.

El fuerte descargo de Jimena Barón en el último programa de Showmatch: La Academia

La intérprete de La Cobra hizo alusión al mal momento personal que atravesaba cuando fue convocada por Marcelo Tinelli para formar parte del jurado de la competencia e hizo hincapié en cuán importante fue ese trabajo en su proceso de sanación: "La pasé muy mal en la pandemia. Gracias a Dios no me faltó dinero, pero me trajo todo un viaje personal muy duro. Me estaba costando muchísimo mentalmente y emocionalmente. No la estaba pasando nada bien y este programa me hizo muy bien".

"Me cayó en un momento de la vida en el que la estaba remando fuerte, encerrada, con mi hijo y con temas personales. Me han salvado el año, esto me trajo mucha estabilidad, alegría y equilibrio. Amo trabajar, hace 25 años que lo hago", expresó la celebridad. Luego, Barón hizo referencia al buen entorno laboral que hay en el programa y cuánto se enfocan en que el producto sea bueno, más allá de los números de rating.