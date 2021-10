El complicado problema de Sabrina Rojas y el Tucu López: “El quilombo que tenemos”

La pareja se sinceró sobre un conflicto que deben enfrentar para sobrellevar la relación. Sabrina Rojas y el Tucu López salen desde hace pocos meses.

Sabrina Rojas y el Tucu López se expresaron sobre su presente amoroso y revelaron uno de los conflictos más grandes que se les presenta a la hora de planear mudarse juntos. La pareja abrió su corazón y le hizo saber a sus fanáticos que existe una gran limitación en la dinámica de su relación.

“Vivir juntos no, seríamos un montón”, lanzó la ex de Luciano Castro, en respuesta a una pregunta sobre las posibilidades de convivencia con su actual pareja. Por su parte, el Tucu López también se explayó al respecto, en medio de una entrevista con Intrusos, y remató: “Estamos cada día mejor. No, sabés el quilombo que tenemos que hacer nosotros logísticamente para vivir juntos. El amor es todo”.

Al cerrar la nota, la protagonista de Desnudos y el miembro de Sex, viví tu experiencia se dieron un apasionado beso para no dejar dudas de que, a pesar de algunas complicaciones organizacionales, su amor está igual de presente que siempre.

Sabrina Rojas, aclamada en la calle por el manejo de su separación de Luciano Castro

La actriz se sinceró en una entrevista con Para Tí, en alusión a su la repercusión en el público de su separación de Luciano Castro. “¡Muchas me dicen que soy una ídola porque salgo con hombres tan buen mozos! Me detienen en la calle para felicitarme. Me frenan para contarme sus historias o pedirme que las aconseje porque intentan separarse pacíficamente y no lo logran. Eso es real: me ocurre muchísimo y es sorprendente”, comenzó.

“Pero también recibo mensajes de mujeres que están pasando por separaciones traumáticas y me consultan como resolví determinados temas. Obvio que intento responder y ayudar, en la medida que puedo, pero tampoco es simple sin conocer a fondo el caso.Yo creo que lo que más admiran de mi hoy las mujeres es que me prioricé”, siguió y cerró: “No quedé estancada en el duelo, dejé de lado la culpa -pensá que muchas mamás no salen de noche, cuando se separan, por lo que pueden pensar sus hijos- levanté la cabeza y dije: ‘Soy una mujer, voy a pensar en mi y tengo derecho a disfrutar de la vida porque no le debo nada a nadie’. Estoy aprendiendo a soltar. Obviamente, hay temas que nunca van a cambiar: sería incapaz de faltar a un acto del colegio de mis hijos, por ejemplo".