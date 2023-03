El comentario menos pensado de Cande Tinelli sobre Guillermina Valdés y Santi Maratea

Cande Tinelli rompió el silencio y se refirió al romance de Guillermina Valdés, ex pareja de su padre Marcelo Tinelli, con Santi Maratea. El descargo de la influencer sobre uno de los temas del momento en la farándula argentina.

Candelaria Tinelli decidió romper el silencio. Tras conocer la relación entre Guillermina Valdés y Santi Maratea, romance que sin dudas generó mucho revuelo en la farándula argentina, la hija de Marcelo Tinelli hizo el comentario menos pensado con los medios de comunicación.

Consciente de que su padre se separó de Guillermina en mayo de 2022, y que hace muy poco se conoció la relación de la actriz con el influencer que organiza colectas, Cande Tinelli dio a entender que se mostró sorprendida con la noticia: "Yo capaz estoy viendo a otra Guillermina, que no conocía". De todas formas, resaltó: "Pero me parece que está bien, si ella es feliz, está enganchada y se siente bien, está buenísimo".

En una entrevista que le concedió a Socios del Espectáculo, programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece, la mujer de 32 años fue consultada sobre la reacción de su padre tras conocer el romance: "Le debe haber dado un poco de celos, como nos puede dar a todos, cuando uno se entera de que su ex está en una relación".

Guillermina Valdés y Santi Maratea están en una relación.

Igualmente, Candelaria trató de bajar la espuma de la relación de Valdés con Maratea y advirtió que Marcelo Tinelli se encuentra muy bien de ánimos pese a las versiones que circularon: "Pero iba a pasar y me parece súper natural. No lo veo mal, no que esté deprimido".

Cómo ve Cande Tinelli a Marcelo Tinelli tras la separación de Guillermina Valdés

Durante la entrevista, Cande Tinelli también fue consultada sobre la nueva faceta de Marcelo Tinelli en las redes sociales. "Las hijas a él lo bancamos fuerte en todo lo que quiera hacer. Si quiere hacer TikTok, si quiere hacer stream..., mientras sea feliz, está todo bien", sostuvo.

Al mismo tiempo. la hija del famoso conductor de TV consideró que Marcelo está "fachero con el rubio" lanzó: "Se apendejó". "Lo veo más él de que lo que era antes, y eso me pone recontenta", sentenció. Finalmente, el periodista le preguntó si lo ve mejor que cuando estaba con Guillermina, a lo que respondió: "Está más liberado. A veces uno en las relaciones cambia".

La reacción de Tinelli tras conocer la relación de Guillermina Valdés con Santi Maratea

El pasado 22 de febrero, en Socios del Espectáculo, Adrián Pallares informó cómo le cayó a Marcelo Tinelli la noticia de la relación de Guillermina Valdés con Santi Maratea: "Hablando con gente muy cercana a ambos nos dicen que están absolutamente enamorados, muy enamorados".

"Me dicen que a Marcelo Tinelli esta noticia no le cayó nada bien. No estaba tan preparado como para esto. Lo que no pude saber es si ella ya se lo confirmó a él", agregó Mariana Brey. Por su parte, Rodrigo Lussich precisó cómo sería el 'operativo Valdés' para comunicar el amor con Maratea: "Parece que ella tiene un modus operandi cuando se pone en pareja. Primero blanquea en Necochea....primero le cuento a la familia y después blanqueo públicamente la relación".

Para cerrar la ronda de información sobre Valdés y Maratea, Pallares sentenció: "Cuando Tinelli viaja a ver Los 39 escalones a Mar del Plata, dicen los muy allegados a él que ella estaba un poco fría. Y cuando ella hace esa declaración 'bueno, cuando Marcelo tenga una chica me lo cuenta', algunos que lo conocen dicen que ahí Marcelo dijo 'hay algo'".