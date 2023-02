El calvario de Marcelo Tinelli por la nueva relación de Guillermina Valdés

El equipo de Socios del Espectáculo reveló el duro trance que estaría pasando el conductor de ShowMatch tras enterarse que su ex está saliendo con el influencer Santiago Maratea.

La noticia del supuesto romance de Guillermina Valdés y Santiago Maratea habría llegado a oídos de Marcelo Tinelli, quien se mostró acongojado por la noticia. "No estaba preparado", revelaron sobre el estado del conductor de televisión.

En San Valentín trascendió que la actriz y el influencer festejaron juntos, y los portales de espectáculos no tardaron en trazar teorías e hipótesis de romance entre las figuras. Y, al parecer, Valdés estaría viajando en Necochea para blanquear el amor ante su familia, según informaron en Socios del Espectáculo (El Trece). "Hablando con gente muy cercana a ambos nos dicen que están absolutamente enamorados, muy enamorados", reveló Adrián Pallares.

"Me dicen que a Marcelo Tinelli esta noticia no le cayó nada bien. No estaba tan preparado como para esto. Lo que no pude saber es si ella ya se lo confirmó a él", agregó Mariana Brey. Por su parte, Rodrigo Lussich precisó cómo sería el 'operativo Valdés' para comunicar el amor con Maratea: "Parece que ella tiene un modus operandi cuando se pone en pareja. Primero blanquea en Necochea....primero le cuento a la familia y después blanqueo públicamente la relación".

Para cerrar la ronda de información sobre Valdés y Maratea, Pallares sentenció: "Cuando Tinelli viaja a ver Los 39 escalones a Mar del Plata, dicen los muy allegados a él que ella estaba un poco fría. Y cuando ella hace esa declaración 'bueno, cuando Marcelo tenga una chica me lo cuenta', algunos que lo conocen dicen que ahí Marcelo dijo 'hay algo'".

Guillermina Valdés y Santi Maratea rompieron el silencio sobre su relación

Guillermina Valdés habló por primera vez sobre su supuesta relación con Santiago Maratea, luego de haber sido involucrada románticamente con el influencer, a quien le lleva 15 años.

Según estas versiones, la expareja de Marcelo Tinelli habría tenido un romance secreto con Maratea. Estos rumores salieron a la luz luego de que se filtrara una foto de ambos en un bar ubicado en Mar del Plata, lugar en el que Guillermina estaba haciendo una temporada de teatro. Además, se supo que pasaron San Valentín juntos.

En medio de esta incertidumbre, Valdés habló con Estefanía Berardi, panelista de LAM (América TV), y negó estar saliendo con el joven. "Somos amigos", le dijo Guillermina a Berardi. Sin embargo, Yanina Latorre se comunicó con Maratea, quien le aseguró que no eran amigos y que se conocieron en Mar del Plata, lo cual evidenció que estarían mintiendo.

Mientas estaban en vivo, Maratea le mandó un mensaje a Yanina. "Me está escribiendo Santi, me dijo que son amigos. Me puso: 'Yani, ya sabés cómo soy, somos amigos'", sumó la esposa de Diego Latorre. Berardi agregó que Guillermina le dijo "que no le gusta chonguear, que prefiere salir con alguien para conocerlo".