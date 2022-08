El "Cheto de Recoleta" se quejó de la marcha por Cristina Kirchner y luego cantó las canciones

Periodistas de Crónica TV tuvieron un fuerte cruce con un hombre al que apodaron "El Cheto de Recoleta". Durante el móvil, el hombre que admitió tener coincidencias con el macrismo se quejó de la marcha a favor de Cristina Kirchner y luego admitió que se le pegaron las canciones de los militantes kirchneristas.

Durante la jornada del pasado domingo 28 de agosto, y en un nuevo día de vigilia en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner, un vecino opositor a la marcha en apoyo a la vicepresidenta se acercó a un móvil de Crónica TV y mantuvo un picante cruce con los periodistas. En dicho diálogo, y para la sorpresa de los televidentes, el hombre ultraopositor admitió que se le pegaron las canciones de los militantes.

El hombre, vestido de campera blanca, le manifestó al móvil de Crónica TV que no podía dormir debido a la marcha en la casa de Cristina, sitio en el que algunos caceroleros intentaran realizar "escrachos" luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera 12 años de prisión por la causa vialidad.

"Si esta manifestación fuera por Macri, ¿no bajarías?", le preguntó Tomás Mendez al hombre, quien se asumió como antikirchnerista. "No, no...", explicó el opositor. "Ah, pero entonces sos un caradura. Dijiste que eras un vecino que no podía dormir...", le marcó el reportero.

Inmediatamente después, las placas de Crónica TV cambiaron y causaron revuelo. "El cheto que alquila está caliente". "Vos sos macrista, lo acabás de decir", le resaltó Méndez. "No, no, yo no soy fanático de ningún político. Si tengo que elegir entre Cristina y Macri, elijo a Macri toda la vida", se defendió el hombre.

En tanto, el vecino de Recoleta remarcó que no siente "miedo" por la gente que se acercó a marchar en las inmediaciones de la casa de Cristina. Y luego explicó que no puede dormir "por el ruido". Para colmo, y en un episodio de gran confusión, 'El Cheto de Recoleta contó qué le sucede al escuchar las canciones de los militantes kirchneristas: "Estoy casado, tengo cuatro hijos y es complicado porque están en etapa de colegio y a las 3 de la mañana están dando vueltas porque se escucha 'qué quilombo se va a armar...'. Cambien las canciones porque en casa, el más chico canta 'pasame la sal...'".

"Entonces es un problema del repertorio... se le pegaron las canciones", reaccionó una de las conductoras del noticiero. "Están pegando las canciones, entonces. El más chico va a votar a Cristina, ja", bromeó Tomás Méndez a modo de conclusión. "Son originales, pero bueno...", reconoció el macrista.

El mensaje de apoyo del Indio Solari a Cristina Kirchner

Carlos Alberto "El Indio" Solari volvió a hablar públicamente en defensa de Cristina Fernández de Kirchner ante la causa de Vialidad. Luego del sentido mensaje de apoyo que le dedicó en sus redes sociales, el cantante y compositor envió un mensaje de voz en donde aseguró que la Justicia iba a cometer "uno más de sus desatinos".

A través de la pantalla de Conflictos de Intereses, ciclo emitido por C5N, "El Indio" envió un mensaje de voz en apoyo a la vicepresidenta de la Nación. Además, esta declaración se dio en el marco de las violentas represiones que sufren los manifestantes a favor de CFK en su domicilio por parte de la Policía de la Ciudad.

"¡Hola! Habla "El Indio". El interés que me mueve a al enviar este mensaje es sumarme a las voces que intentan evitar que la Justicia cometa uno más de los desatinos que se vienen sucediendo. Todos esos actos discriminatorios e injustos que se vienen cometiendo contra la vicepresidenta", empezó por declarar el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el audio.

"Yo pocas veces vi operativos, en circulación exigida, como los que sufrió en otros momentos, pero en este momento han pasado una línea muy... estoy hablando de la Justicia ¿no? Ha pasado algo muy grave que es que no le han dejado derecho a defenderse, derecho a su defensa y esto es gravísimo", continuó Solari con determinación. Además enfatizó: "Yo no voy a ahondar en detalles, todo el mundo está enterado ya de lo que está sucediendo, que es de una gravedad institucional muy grande".

Por último, el cantante determinó contundente: "Lo único que quiero recordarles a los señores jueces, que el más preciado bien que deberían cuidar los señores estos son su honorabilidad, su temperamento justo y su prestigio social".