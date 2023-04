El calvario de Susana Roccasalvo: "El canal me dijo"

La periodista Susana Roccasalvo abrió su magazine de espectáculos con un duro comentario sobre su estado de salud y los rumores que circularon en las redes sociales.

Susana Roccasalvo asustó a sus seguidores tras ausentarse días atrás a su magazine de espectáculos Implacables (El Nueve), logrando que diversos rumores sobre su estado de salud se desperdigaran en las redes sociales. De vuelta en su ciclo, la periodista hizo un sincero descargo y reveló cómo se encuentra y cuál fue el contratiempo que la sacó de juego de la señal.

Con la firmeza que la caracteriza, la expareja televisiva de Carlos Monti arrancó su programa con un picante descargo en el que se refirió a su ausencia de Implacables, que estuvo bajo la conducción del panelista de chimentos Daniel Gómez Rinaldi: “A ver. Ustedes me conocen. Soy una persona muy directa, a veces por decir la verdad me perjudico, pero es muy gracioso el tema de las redes. Yo Twitter leo, no contesto y manejo, por supuesto, Instagram. Yo no puedo creer, yo iba a venir el domingo 19 a hacer el programa, pero realmente tengo una alergia y un tema con mis cuerdas vocales. Y yo tengo días para tomarme dos años de vacaciones, por lo que el canal me dijo ‘no te vayas diez días, ándate quince”.

“Y realmente no podía ausentarme más tiempo ni de la tele ni de cosas personales que estoy haciendo. Así que ese 19 no estaba bien y del canal me dijeron que no venga porque viajaba esa noche. Pero, realmente no puedo creer lo que opina la gente. Decían que mentía Rinaldi ¡Ni te podés enfermar el día que te vas de vacaciones! Bueno, un beso grande a todos y a los que se van de mambo, yo ya los bloqueé. No me verán más por Instagram”, sentenció Roccasalvo, disgustada por la reacción de cierta parte de los usuarios de redes sociales ante su inesperada ausencia en los medios.

Meses atrás, con la victoria de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022, Susana Roccasalvo se hizo viral en las redes al cumplir una promesa cabulera y lucir una tanga con la bandera argentina en sus redes sociales. Previo a su destape, la respetada periodista de espectáculos había dictaminado que si el equipo de Lionel Scaloni se alzaba invicto, ella haría pública una postal con la prenda íntima. “Cada uno con su cábala, las chicas con las banderas y las camisetas. Yo, ya les conté la otra vez que lo único que me quedó del otro mundial es la tanga. Pero…por ahora va bien", había comentado la conductora en tono picaresco.