El calvario de Marcela Tinayre en Miami: "Lo que cuento es real"

La hija de Mirtha Legrand relató un incómodo momento que vivió en su regreso a Argentina.

Marcela Tinayre se refirió al momento que atravesó en su regreso de Miami a Argentina y contó con indignación cada secuencia de su odisea. Con cierto hartazgo y bronca, la hija de Mirtha Legrand reveló el insólito motivo por el que su vuelo se retrasó por varias horas.

"Hoy a la mañana fui a un médico clínico con el que tenía turno y la recepcionista me dijo ‘¡Ay, Marcela! ¿Vos no estabas en Estados Unidos?’ ¡Sí, pero llegué anoche a las tres de las mañana! ¡24 horas viajando desde Miami, que en realidad son unas ocho horas!", expresó la madre de Juana Viale, en una emisión de su ciclo Las Rubias, sobre cuánto tiempo demás debió estar en viaje.

Tinayre continuó su descargo y aludió a la razón por la que su viaje se demoró: "Nos habían subido al avión, todo bien… pero ¡No llegó el piloto! ¿Y dónde está el piloto? ¡No había! ¡No había piloto! ¡Es real lo que estoy contando!". En su descargo, la celebridad dejó en claro que era una compañía estadounidense y enunció: "En los Estados Unidos también suceden este tipo de cosas".

La angustia de Marcela Tinayre por el problema de salud de Mirtha Legrand

El día que Mirtha Legrand fue hospitalizada por una afección cardíaca, Marcela Tinayre hizo su programa con ánimo decaído y luego habló al respecto: "Todo el mundo está enterado de lo que pasó con mi mamá. Ayer, antes de empezar el programa mi mamá no se sentía bien. Y yo no dije nada, solo le dije a mi panelista Álvaro ‘sosteneme hoy’".

"Hice el programa sumamente angustiada, preocupada. Me asusté mucho. A pesar de todo, me gustó el programa que hice ayer porque logré concentrarme a pesar de los mensajes que me llegaban. Terminé el programa y me fui corriendo al Mater Dei, los médicos, les quiero agradecer a todo el equipo que fue fabuloso", siguió la conductora de televisión, sobre cómo atravesó su familia el susto generado por el problema cardíaco de Legrand, del que la diva logró recuperarse y volver a tener un buen funcionamiento. Y agregó, en agradecimiento al equipo médico: "Estuvimos re contenidas porque en un principio no la podíamos ver… los partes médicos ya se han pasado, tiene dos stents, está regia, sentada, almorzando, da una paz enorme. Agradecer al público y a la prensa. Mirtha Legrand está bárbara".