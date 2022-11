El calvario de Marcela Tauro por la salud de su hijo: "Lo vamos a tener que internar"

Marcela Tauro se mostró muy preocupada por la salud de Juan Cruz, su hijo adolescente, y reveló que podría ser hospitalizado.

Marcela Tauro está atravesando un angustiante momento por la salud de su hijo de 16 años, Juan Cruz Álvarez, que comparte con el empresario José María Álvarez. La panelista anunció que si el cuadro de su hijo no mejora, deberá ser internado de urgencia.

Tauro explicó que el adolescente está enfermo desde hace varias semanas y que no parecería mejorar. Si esto continúa así, los médicos dijeron que tendrá que ser hospitalizado. Si bien no dio demasiados detalles, se habría tratado de una gripe que luego derivó en una bronquitis.

“Estoy muy preocupada por mi hijo. Empezó con una bacteria pero ahora tiene una bronquitis. En caso de no mejorar lo vamos a tener que internar”, contó la periodista en diálogo con La 100 (FM 99.9). Y agregó que el motivo por el que su cuadro empeoró fue porque el adolescente no siguió el tratamiento correcto con el antibiótico: “Lo que pasó es que se portó mal con el antibiótico y ahora estamos atravesando esto. No es que no le di importancia, me preocupa y me preocupó estos días".

La dura historia de Marcela Tauro con la maternidad

Para Marcela Tauro, la maternidad fue un proceso muy duro. Juan Cruz nació prematuro, cuando la periodista transitaba su semana 32 de embarazo. Mientras el bebé estuvo internado en neonatología durante 45 días, Tauro estuvo internada en terapia intensiva durante 20 días luego de que le diagnosticaran síndrome de HELLP, una complicación que eleva la presión arterial de las embarazadas.

Esta enfermedad que afecta entre al 10% y al 20% de las embarazadas, generalmente en las últimas semanas de embarazo o cuando dan a luz. “Las enzimas hepáticas te van comiendo todo y tienen que sacar al bebé. Es como una preeclampsia. Me estudiaron y me dijeron que lo tenían que sacar. Fue fuerte, la pasé feo”, había relatado Tauro años atrás.

En mayo de 2022, contó que cerca del nacimiento de Juan Cruz había perdido un bebé y que gracias a una médium logró contactarse por primera vez. "Yo en pandemia hice un vivo con un médium de Estados Unidos y me sorprendió. Me dijo algo de un bebé que yo perdí, por ejemplo. Yo no sabía que los bebés van creciendo en otros planos. Y el médium me dijo ‘tendría la edad de tu hijo hoy’ y me describió cómo es hoy”, reveló la panelista en PH, Podemos Hablar (Telefe).