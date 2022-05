El calvario de la madre de El Noba: dejó todo y se mudó a un motorhome

Vanesa Aranda, la mamá de "El Noba", tomó una difícil decisión para acompañar a su hijo, quien permanece internado en coma tras su accidente.

La salud Lautaro “El Noba” Coronel sigue muy delicada. Desde que fue ingresado a terapia intensiva a raíz del accidente que sufrió cuando manejaba con su moto y un auto lo chocó, su mamá Vanesa Aranda sigue a su lado desde el primer día. En medio de este difícil momento, la mujer tuvo que tomar una difícil decisión en relación a su trabajo.

Tras su accidente, “El Noba” fue ingresado al Hospital El Cruce de Florencio Varela y desde entonces sigue en coma. Como su madre iba a visitarlo todos los días, decidió dejar su puesto laboral de encargada de un edificio y mudarse a un motorhome frente al establecimiento para poder estar cerca de su hijo a toda hora en este delicado momento.

“Solo estoy enfocada en mi hijo, el trabajo quedó en segundo plano. Yo estoy fuerte para mi hijo. Tengo que tener fuerza y fe para cuando que cuando mi hijo salga, me vea enterita. Él no puede ver a su mamá mal, siempre salimos juntos”, expresó Vanesa en diálogo con TN.

Por esta razón, se pidió vacaciones en el trabajo para dedicarse de lleno a su hijo. “Como mamá, ¿qué te puedo decir? Siempre va a ser mi bebé. Tengo dos hijas más, pero él es el único varón y siempre me va a tener para lo que sea. Solo estoy enfocada en él, el trabajo quedó en segundo plano. Y si tengo que dejar de trabajar, lo haré. Pero yo soy siempre fiel a mi hijo”, agregó.

“Perro Primo”, músico y amigo de “El Noba”, le consiguió un motorhome a Vanesa para que no pasara frío y estuviera cómoda. Afortunadamente, también todos en el edificio comprendieron su situación y le demostraron apoyo. “No sabían hasta que salí en la tele. Tuve suerte por el apoyo incondicional de todos, tanto de los inquilinos como los de la administración. No tengo palabras realmente, me decían que me quedara tranquila, que todo va a ir bien”, detalló Vanesa.

La mamá de “El Noba” sobre su relación con su hijo

Durante esta entrevista, Vanesa contó que el mayor sueño de su hijo era “que con su padre dejemos de trabajar” y que siempre se preocupaba porque llegaran seguros a su hogar. “Siempre estaba preocupado, a pesar de que anduviera de acá para allá. Me mandaba mensajes para saber si estaba bien, si había vuelto de trabajar, si había cortes de tren o colectivo para mandarme un auto. Siempre atento a lo que me pasaba”, detalló.

Lautaro también ayudó a su mamá con su emprendimiento de pastelería, su verdadera pasión. “Siempre hice tortas y mesas dulces para mis nietos y después empecé a vender. Un día se me rompió la batidora y publiqué que no iba a hacer más tortas por ese problema. A los días, volví de trabajar y me encontré con un horno y una batidora, Lauti me lo había traído y me dijo que ese era mi potencial para salir adelante”, recordó Vanesa.