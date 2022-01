El calvario de Karina Jelinek tras haber sido estafada: "Estuve deprimida y llorando mucho"

Karina Jelinek rompió el silencio sobre la gran estafa que le hicieron y reveló que estuvo "deprimida, con pánico y ansiedad".

Karina Jelinek está pasando por un momento muy difícil de su vida en lo personal. Después de que se filtraran rumores de que tuvo que posponer su tratamiento de fertilidad debido a problemas económicos, se supo que alguien la había estafado con dinero y lo había perdido todo. Ahora, ella misma confirmó quién fue la persona que se lo hizo.

El plan de Karina era viajar a Miami para realizarse un tratamiento y convertirse en mamá, uno de sus sueños más grandes al día de hoy. Sin embargo, tuvo que posponerlo después de que una persona le robara los ahorros de toda su vida: 200 mil dólares y algunas joyas. En diálogo con el periodista Lío Pecoraro, profundizó más sobre el tema y sobre su estado mental actual.

“Estoy un poco angustiada y me agarró eso. Pánico y ansiedad por un tema personal. Me estafó mi mejor amigo. Estuve deprimida y llorando mucho”, reveló la modelo. Cuando el periodista le pidió que le contara detalladamente, ella dijo que todavía no estaba preparada para salir a contarlo públicamente pero que le gustaría aclarar que los rumores que circularon sobre un trastorno alimentario son mentira.

Captura de pantalla del chat entre Karina Jelinek y Lío Pecoraro.

“Estoy bien de salud y como bien. Aclaralo porfa porque me siguen muchas chicas adolescentes”, le pidió a Lío. Sobre la estafa que le hizo su mejor amigo, Karina aclaró que no es que le dio su dinero para invertir y salió mal, sino que le confió todos sus ahorros para que se los guardara. “Años de trabajo. Todo lo de los años que estuve en el Bailando, etcétera. Era mi mejor amigo. Como no soy de ahorrar mucho, me gusta gastar y ayudar a mi familia, le pedí que me lo guarde”, cerró.

Otras declaraciones sobre el estado de salud mental actual de Karina Jelinek

Anteriormente, fuentes cercanas a la modelo habían asegurado que está pasando por “un verano complicado”, especialmente porque tuvo que posponer su tratamiento de fertilidad. “Dicen que el tema está parado y puede que tenga que ver con una cuestión económica. Es un combo. Está pasando un verano complicado. Ella tiene 40 años. Consultamos con Ana Rosenfeld y mostró total hermetismo”, revelaron en Intrusos.

Según esta información, Karina no solo está pasando por un momento de angustia por el tema de la estafa y su tratamiento sino también en relación a lo profesional. “Además de la maternidad, siente que el medio le está dando la espalda y que no consigue proyectos acordes a lo que ella desea para este momento de su vida. No encuentra un lugar para desarrollarse como le gustaría”, cerraron.