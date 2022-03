El calvario de Fátima Florez con dos figuras de la TV: "Me hicieron de todo"

La imitadora deschavó un conflicto del pasado. Fátima Florez reveló que Evangelina Anderson y Fernanda Vives le hacían maldades en una obra teatral.

Fátima Florez destapó una verdad del pasado que involucra a las modelos Evangelina Anderson y Fernanda Vives, quienes habrían tenido actitudes maliciosas con la imitadora. En su descargo, la actriz aludió a las maldades que sus colegas le hacían cuando ella aún no tenía el reconocimiento que logró años más tarde.

"Me llamó la atención porque estuvimos nominados en la misma terna. Y habla de poca humildad no saber quiénes son tus compañeros de terna. Uno cuando está nominado quiere saber quiénes son, con quién está ternado", expresó Fernanda Vives sobre una respuesta que Fátima Florez había dado en alusión a que no sabía en que obra teatral estaba Vives. "La falta de humildad es muy grave. Yo creo que las personas tienen que ser buenas personas, humildes y que la gente reconozca lo que vos hacés arriba del escenario", concluyó la expareja de "La Tota" Santillán.

Florez se expresó al respecto en Intrusos y reveló que sufrió maldades por parte de Vives y de Evangelina Anderson. "A mí me han hecho cosas muy serias, que yo no conté. Me hicieron cosas muy feas. Me han hecho de todo, maldades feas. Estábamos en una revista y ellas me escondían zapatos, me rompían plumas y brillos de los traje", comenzó su descargo la imitadora y luego reveló detalles de esas situaciones con nombre y apellido.

"Se autorobó unos aros y me quería echar la culpa a mí, pero al final todos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo... los aros aparecieron mágicamente después", contó Fátima sobre una actitud que Anderson habría tenido cuando trabajan juntas en una obra de teatro. Y agregó: "Hoy yo me río, eran otros tiempos, esto pasó hace muchos años donde naturalizábamos ciertas situaciones y pensábamos que por recién arrancar nos teníamos que bancar algunas cosas".

Además, Florez aseguró haber soportado insultos xenofóbicos por los años que desarrolló su carrera en Perú. "Creo que nadie le tiene que faltar el respeto a nadie. A mí me cargaban con algo que no es un insulto para mí, pero yo venía de trabajar en Perú y ellas me decían que yo era peruana como si fuera un insulto", soltó la exmiembro del programa de Susana Giménez.

El motivo por el que Fátima Florez no contó esta situación en su momento

La artista reveló que no habló en los medios sobre lo que debió soportar con sus colegas porque no le interesaba hacerce famosa por un escándalo. "Yo podría haber contado todo esto y tener mis cinco minutos de fama, pero nunca fui por ese lado, las peleas me hacen daño", explicó Florez.