El arriesgado oficio de un participante de Los 8 Escalones: "Te podes morir"

Guido Kaczka se mostró sorprendido por el riesgoso trabajo de un participante y comenzó a hacerle una serie de preguntas.

Un participante de Los 8 Escalones sorprendió a Guido Kaczka. En la edición de este lunes, el conductor de El Trece interrumpió la dinámica del programa y le hizo una serie de preguntas al respecto de su oficio.

Era el turno de Jonathan, pero Guido Kaczka comenzó a hacerle preguntas por fuera del juego. El participante comentó que trabaja como jardinero y poda en alturas, motivo por el cual el conductor de Los 8 Escalones se mostró interesado.

"¿Todo el día estás con eso?", consultó intrigado. "Me dedico también a estudiar, voy a la facultad y organizo en el medio mis clientes, ahora estamos en temporada de poda", explicó el joven, quien estudia abogacía.

"¿Poda en altura? ¿Cuánta altura?", siguió Guido. Jonathan detalló que "ya dos o tres metros en adelante es altura" y se sube con arnés y polea para garantizar su seguridad. "No debe ser tanto el vértigo. Cómo raspan los árboles...", expresó.

"Sí, la verdad que sí, raspa, es peligroso, te podés lastimar, pero soy bastante ágil, hay que estar rápido y con la mente despierta en la altura", sostuvo. Además, el participante advirtió qué es lo que sucede ahí arriba: "Un error y te podés morir".

Por otra parte, Guido quiso saber qué haría con el millón de pesos. "La ayudaría a mi mamá que se independice, que es ponga un spa de pies y manos para que pueda trabajar independiente", manifestó el joven oriundo de José León Suárez, localidad ubicada dentro del partido de San Martín.

Explotan las internas en Los 8 escalones contra Nicole Neumann

La modelo Nicole Neumann, una de las jurados del programa de entretenimientos Los 8 escalones del millón (El Trece), está en medio de un tenso conflicto con la producción que podría dejarla en la cuerda floja. La información se filtró y destapó una olla de internas en el ciclo de Guido Kaczka.

Luli Fernández, panelista del magazine Socios del espectáculo (El Trece), dio a conocer el trasfondo de la situación que preocupa a Neumann e irrita a los productores de Los 8 escalones del millón: "El título de la nota es 'Nicole, la más odiada'. A mí me tocó hacer algunos reemplazos en Los 8 escalones por la ausencia de Nicole, que está en Italia, junto a Manu Urcera y a dos de sus tres hijas. Este viaje no era programado. O sea, la producción tiene una cantidad de viajes agendados de parte de Nicole, desde principio de año, y este no estaba".

Fulminante, la panelista cerró su informe con la picante declaración que le deslizaron los productores del ciclo de preguntas y respuestas: "La frase que escuché, porque me la dijeron, es 'no la aguantamos más'".