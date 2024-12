El alusivo posteo de Daniel Osvaldo tras el anuncio de embarazo de Jimena Barón: qué hizo

Daniel Osvaldo hizo un llamativo posteo tras el anuncio de Jimena Barón.

Jimena Barón se convirtió en tendencia en las redes sociales en las últimas horas por el anuncio de su segundo embarazo que hizo en Instagram. En ese contexto, su ex Daniel Osvaldo hizo una publicación en su cuenta que llamó la atención y muchos relacionaron con la noticia de la cantante.

La intérprete de canciones como La Cobra, La Tonta y Flor de Involución dio a conocer la feliz noticia en una publicación que recibió más de un millón de me gusta y decenas de miles de comentarios de amor, por parte de personas famosas y otras desconocidas. A pesar de que el momento protagónico se lo llevó Barón, Osvaldo en ese momento hizo un posteo en sus redes que llamó la atención de algunos.

Daniel Osvaldo apareció en las redes sociales a través de una historia de Instagram en la que compartió una foto junto a sus dos hijos: Gianluca, de 18 años, fruto de su relación con Ana Oertlinge, y Morrison, el hijo de Jimena Barón, de 10 años. Si bien no escribió ningún pie de foto ni aludió de manera directa a la noticia de su ex, muchos asociaron a esta imagen con el anuncio de la artista.

Historia de Daniel Osvaldo.

El emotivo posteo de Jimena Barón sobre su embarazo

"Dios, que también me trajo dolores, me trajo bálsamos y muchos regalos, pero este es el más grande de todos porque en algún momento, confieso, dejé de esperarlo. Mi sueño siempre fue tener una familia. Una mía. Me tocó trabajar duro para esta revancha, pero finalmente acá estamos. Bebito lindo, vas a sellar esta familia haciéndola más feliz aún", comenzó su posteo la artista. Y cerró: "Vas a hacer papá a Matías, hermano a Momo y a mí mamá otra vez, que nada me gusta más en la vida que ser mamá, ahora tu mamá. Te estamos esperando con el corazón desbordado de alegría y emoción. Ahora si estamos todos. Te amamos. Los amo demasiado a los 3".

El dardo de Jimena Barón a Daniel Osvaldo

“Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo. El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y estaré y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones”, comentó Jimena. Y cerró: “Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo siempre. Gracias”.

El emotivo relato de Jimena Barón del momento en que le contó a su hijo que irían a Miami

Barón compartió en su Instagram un video del momento en que le contó a Momo que verían la final en vivo y escribió: "Matias nos llamó inocentemente por videollamada durante un partido y yo vi a Momo alegrarse por él que estaba en la cancha y también desear estar ahí con todo su ser. Yo no soy impulsiva, soy más bien controladora y organizada pero Momo es Momo. Saqué pasajes. Quise comprar entradas y no conseguí. Seguía sin conseguir. Por suerte no le conté porque ya estaba el guiso de lentejas y estaba por dar de baja todo hasta que apareció Rexona".