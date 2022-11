El acto fallido de Mora que expuso a Gran Hermano: "Tenemos que seguir el guion"

La participante del reality show de Telefe cometió un exabrupto que compromete a la producción de Gran Hermano.

Mora de Gran Hermano realizó un comentario desafortunado en medio de una charla íntima en la habitación con algunas de sus compañeras. La joven participante reveló que la producción de Telefe les pide que respeten ciertos diálogos dentro de la casa, motivo por el cual generó malestar en el canal.

"Esta vez me voy a separar, pero vos sola no te quedás ni un fin de semana", se escuchó decir por parte de María Laura, en una conversación a oscuras en horas de la madrugada. "Nos obligan", fue otro de los comentarios de la participante de 41 años que despertó una serie de revelaciones por parte de Mora.

"Aparte los guiones que nos dan... tampoco sabemos lo que puede pasar", expresó dando a entender que todo lo que sucede en Gran Hermano está pautado con la producción. Esta situación estalló en las redes sociales, donde los fanáticos del reality show deslizaron varias especulaciones en torno a este tema.

"Si queremos estar cuatro meses acá tenemos que seguir el guion", concluyó Mora. Por el momento, desde Telefe no se pronunciaron ni a través de un comunicado, ni tampoco lo hicieron mediante el conductor Santiago Del Moro, el intermediario con el público en este tipo de situaciones.

Participantes escucharon un grito contra Mora en Gran Hermano

Durante las horas previas de la gala de eliminación de Gran Hermano que tuvo lugar el pasado domingo 30 de octubre, se vivió un momento sumamente resaltante que movilizó a todo el reality de Telefe. Un grupo de participantes escuchó un grito desde las afueras de la casa contra Mora Jabornisky, concursante que genera malestar entre los fanáticos.

A plena luz del día, Alexis "Conejo", Coti y María Laura escucharon que fuera de la casa se escuchó un "Mora careta". Tras enterarse de la situación, Mora llamó a "Conejo" para charlar sobre lo sucedido. "Fuera de joda estoy hablando... ¿Vos escuchaste 'Mora careta'?", indagó la concursante.

"Sí, sí, bola...", le resaltó Alexis. "¿Me lo jurás?", le consultó Mora, una vez más. Y el cordobés le marcó: "Sí, yo estaba despierto. Te lo juro. Después escuché algo así como 'Tora' y una frase re larga que no la entendí". "Martina dijo que gritaron sólo 'Mora careta'", aportó la misionera. Aun así, "Conejo" le aclaró: "No, no fue eso solo, fueron muchas cosas las que gritaron, pero no se entendió nada. Lo escuchamos ahí con Coti".

"Igual hay que ver... puede pasar que cualquiera grite. No le des bola. Pero no te miento que se escuchó eso", concluyó Alexis. Inmediatamente después, Mora comenzó a charlar con Lucila y le comentó que cree que la próxima semana quedará nominada en Gran Hermano. "Para mí voy a estar en placa la semana que viene". Y agregó: "Me gustaría que ninguno piense que soy careta, pero para mí allá (NdeR: en la casa) creen que es verdad. Entonces creo que todos los votos van a ir para mí".