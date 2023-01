El acercamiento entre Marcos y Romina en Gran Hermano: "Primita"

Marcos y Romina se mostraron más juntos que nunca y los fanáticos de Gran Hermano enloquecieron en las redes. El video que demuestra el acercamiento.

Marcos Ginocchio y Romina Uhrig, participantes de Gran Hermano, demostraron tener una muy buena relación adentro de la casa y protagonizaron un cálido momento que fue detectado por los seguidores del programa. Ambos estaban sentados juntos cuando el joven salteño tomó de la mano a la exdiputada.

El video de Marcos y Romina fue compartido en las redes sociales y despertó todo tipo de reacciones entre los fanáticos del reality show de Telefe. Mientras se encontraban en el patio con sus compañeros, cuando la mujer de 34 años dijo algo que generó la reacción del joven.

"Ay, me pongo mal" dijo Romina acongojada. Automáticamente Marcos la miró y le agarró la mano, acariciándola. Si bien no se supo de que estaban hablando previamente, poco les importó a los seguidores que comenzaron a especular con un romance por la cantidad de acercamientos que vienen teniendo.

"Vamos primita", se escuchó decir por parte de Marcos en medio del barullo que había en el patio. El salteño se mostró en más de una oportunidad con Julieta Poggio, con quien tuvo varias situaciones de tensión absoluta, pero el nuevo "shippeo" de la gente fue con la exdiputada.

La fuerte reacción de Marcos con Camila en Gran Hermano: "¿Qué parte no entendiste?"

Marcos Ginocchio se enojó con Camila Lattanzio mientras se encontraban en el sauna ubicado en el patio de la casa de Gran Hermano. La participante que entró a través del repechaje insistió una y otra vez para reventarle un grano de la espalda y el joven oriundo de Salta se negó rotundamente.

"No, gracias", contestó pacíficamente Marcos a la pregunta de Camila sobre si le podía reventar un grano. En el mismo lugar estaba Maxi, quien revoleaba miradas por la tensa situación. "Es este nomás", volvió a arremeter la hermana de la futbolista de Boca Florencia Lattanzio.

"No. Muchas gracias", respondió seco Marcos, a quien se lo notaba fastidioso. "Es un pedacito", pidió de manera reiterativa. Allí fue cuando Maxi se metió y le puso los puntos de una manera contundente. "Camila, te está diciendo que no ¿qué parte no entendés?", lanzó.

Frente a esta situación, los seguidores de Gran Hermano volcaron sus sensaciones en las redes sociales. "Qué incómoda me pone Camila hostigándolo a Marcos"; "Por favor saquen a Camila"; "Y sigue y sigue Camila", fueron algunos de los comentarios expresados.