El accidente doméstico de La China Suárez: "Con el fondo de la pileta"

"La China" Suárez tuvo un accidente doméstico en su casa y lo contó en sus redes sociales, junto con una foto de momento.

“La China” Suárez está en plena remodelación de su gran casa ubicada en Pilar, que compró con Benjamín Vicuña, en la que vive con sus tres hijos: Amancio, Magnolia y Rufina. En medio de esa vorágine, tuvo una accidente doméstico en la piscina mientras pasaba un momento de diversión con amigos.

Aunque parecía que estaba pasando un día de verano bastante entretenido con sus amistades, después de todo el estrés del escándalo mediático que vivió con Wanda Nara y Mauro Icardi, una mala decisión que tomó la llevó a golpearse la cara de la forma menos pensada.

Todo empezó cuando intentó hacer un nado al estilo sirena, incitada por sus amigos. “@tomasgarrahan me dijo que intente nadar tipo sirena. @nataliaantolin que me empujara para tener impulso con la pared. Yo obedecí, pero olvidé abrir los ojos. @manchalatorre un director con mucha paciencia y simpatía. Queríamos hacer algo artístico”, escribió en un posteo, en el que les mostró a sus seguidores la pileta.

En otra de las historias, aparece ella en primer plano, señalándose la pera, que se veía bastante enrojecida por el golpe. “Adivinen quién se la dio con el fondo de la pileta”, escribió, junto con un sticker de encuestas en el que ambas opciones la señalaban a ella misma.

¿Qué pasó entre “La China” Suárez y Rodrigo de Paul?

Esta semana, Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM), afirmó que los rumores que vinculaban a Suárez con Rodrigo de Paul eran ciertos. Según estas versiones, ella le envió videos a varios de ella misma a varios hombres de la farándula además de Icardi, entre ellos, a de Paul.

De acuerdo con este rumor, el futbolista no solo se vinculó con "La China", sino también con Tini Stoessel, razón por la cual habría terminado su relación con su esposa, Camila Homs, con quien comparte una hija. De Brito aseguró que, aunque todavía no blanquearon su ruptura públicamente, “ya va a pasar”.

Por su parte, Rodrigo dijo en diálogo con Crónica TV que era todo mentira y hasta lo juró por su hija: “Se volvieron locos. No la vi en mi vida a ‘La China’, no sé quién dijo eso. Por Francesca que en la vida hablé, me comuniqué o algo. No la conozco, no nada, no entiendo de dónde. Me da bronca por Cami, mi mujer. Se come este garrón, pobrecita. Pero bueno, ya está. No me meto, mañana se olvidan, seguro”.