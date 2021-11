Edith Hermida destrozó a La China Suárez: "¿Quién te creés que sos?"

Edith Hermida defenestró a "La China" Suárez tras la entrevista con Alejandro Fantino por el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

María Eugenia "La China" Suárez continúa en el centro de la escena de la farándula argentina en la televisión y en los medios de comunicación en general luego del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi. De hecho, la entrevista que le brindó a Alejandro Fantino en Star Plus dio que hablar por ejemplo en Bendita, el programa que conduce Bautista "Beto" Casella por El Nueve de lunes a viernes en el prime time.

Ya de entrada durante la emisión del lunes 29 de noviembre de 2021, en el estudio del canal debatieron bastante al respecto de la postura de la actriz de 29 años sobre el WandaGate y una de las más fervorosas con su testimonio fue Edith Hermida, una de las panelistas del reconocido ciclo en la pantalla chica nacional.

Edith Hermida explotó contra La China Suárez: "¿Quién te creés que sos?"

Mientras conversaban sobre la entrevista de la artista con Fantino en Star Plus, una de las frases que más molestó a Edith Hermida fue que Eugenia aseguró que sólo les daría explicaciones a sus hijos y a nadie más. Entonces, la locutora y presentadora explotó en vivo: "Escuchame una cosa, ´Sangre Japonesa´, ¿quién te creés que sos?".

Y se explayó a pura ironía al respecto: "Hace meses que sigo esta novela, a mí me tenés que dar una explicación". Sin embargo, luego se puso seria y amplió: "´La China´ estuvo metida en cada escándalo... Nunca fue buena defendiéndose, me cuesta ser empática con ella".

Además, para concluir con su opinión, liquidó a Suárez nuevamente: "Meses de seguir la novela, ¡y no no me das una explicación con sujeto y predicado! Una oración bimembre te pido, mi amor, porque nunca se te entiende lo que decís".

La China Suárez en la entrevista con Alejandro Fantino: qué dijo

La tercera en discordia en el WandaGate fue frontal y sincera en la charla con el conductor y aseguró, entre otras cuestiones: “Yo ni a un novio me banco que me venga a pedir explicaciones. ‘¿Donde saliste, con quiénes estuviste, quiénes estaban?’... No tengo tolerancia para esas cosas. Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida".

Edith Hermida fulminó a La China Suárez en Bendita, por El Nueve.

Y, más allá de que jamás nombró a Wanda ni a Icardi, concluyó: "Yo no soy un personaje, yo soy yo... Ojalá me hubiese salido hacer un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad”.