La China Suárez destrozó a Wanda Nara: "Hablar mierda"

La actriz se cansó y publicó una fuerte reflexión en su cuenta de Instagram.

"La China" Suárez se expresó en sus redes sociales, poco tiempo antes de su entrevista con Alejandro Fantino, y lanzó una fuerte indirecta que estaría dedicada a Wanda Nara. La actriz utilizó su cuenta de Instagram y habló de la personas que tiran mla senergías hacia otras.

"Hablar mierda de otras personas, no reducirá la mierda en tu vida", escribió la actriz de Casi Ángeles en su historia de Instagram. Así, la celebridad, sin hacer explícita referencia al tema, volvió a hablar sobre una situación similar a la que vivió tras el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi.

"Cuentan que la China Suárez a Fantino no le habla de Icardi. Tocó el tema muy por arriba. No contraten el servicio porque en esa nota no hay nada", expresó el periodista Rodrigo Lussich, sobre el reportaje que el conductor de América TV le hizo a "La China" y el fiasco que se llevarán quienes contrataron la plataforma donde se emitirá para escuchar a la artista hablar sobre Icardi.

La actriz posteó su frase ante sus más de 5 millones de seguidores.

Las palabras de Wanda Nara que podrían haber enojado a "La China" Suárez

Esta publicación se dio algunos días después de las declaraciones de Wanda Nara con Susana Giménez, sobre el conflicto con Suárez. "Estamos siempre juntos, somos una familia muy pegada. Estabamos en un campo, las nenas andando a caballo y yo estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas en París. Me acordé que habíamos hecho una foto con el teléfono de Mauro, y buscando encontré pantallazos de un chat con una persona muy famosa que ya saben", reveló la botinera sobre cómo se enteró de la infidelidad", expresó la hermana mayor de Zaira Nara.

"Al ser dos personas muy conocidas, y Mauro nunca hablaría de una cosa así, es obvio que se empiezan a generar un montón de versiones. Estoy en el ambiente desde los 4 o 5 años y tengo muy claro todo. Cuando no querés hablar, de todos lados empiezan a inventar. Es lógico", cerró la celeridad de redes.

Además, se refirió a una conversación que mantuvo con "La China" después de enterarse sobre el affaire de su esposo. "Lo primero que hice fue llamarla. Y le pedí perdón por una frase fuerte que usé en una de mis stories. Y después charlamos de lo que pasó", lanzó y siguió: "Hablé con ellos y me contaron lo mismo del encuentro en París. A Mauro lo conozco de los 17 años".