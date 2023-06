Echaron a una figura de América TV y rompió en llanto en vivo: "Es mi casa"

Una histórica panelista ya no será parte del programa en el que participó en los últimos años. La locutora se despidió entre lágrimas del ciclo.

América TV despidió a una icónica locutora del canal, que hacía más de siete años que se desempeñaba en el mismo programa. La comunicadora expresó palabras de agradecimiento y amor en su descargo final, a pesar de la angustia que aseguró que siente.

LAM llegó a América TV en 2022, después de cinco años de estar en el air ede las mañanas de El Trece, y mantuvo a dos panelistas históricas del ciclo: Yanina Latorre y Andrea Taboada. La segunda anunció hace algunos días en sus redes sociales que fue desvinculada del programa de chimentos y evidenció la tristeza que esa realidad le produjo. "Muchas gracias a todos por sus comentarios. Estoy muy triste. No fue mi decisión. Gracias a todos mis compañeros. A Ángel de Brito, a Mandarina. Los quiero y los voy a extrañar siempre", pronunció la locutora en sus redes sociales.

Cuando llegó el día de despedirse del programa, Taboada pasó al frente en los últimos minutos de la emisión y causó emoción en sus compañeras. "A vos, Ángel, te quiero decir que nos conocemos hace muchos años, te agradezco siempre la confianza que me tuviste, que aprendo, aprendí y sigo aprendiendo, y que va a ir todo bien”, soltó la panelista. Y agregó: "Gracias a todos, a las angelitas, al equipo de producción. Para mí, LAM es mi casa. Y a vos Ángel, te quiero mucho. Gracias por la paciencia. Y quiero decir una cosa a los que hacen televisión, que por favor no se maquillen el cerebro. Eso me lo dijo Santo Biasatti".

Taboada confirmó los rumores que afirmaban que sería parte de la nueva edición de DDM, con Mariana Fabbiani, en América TV. "La verdad estoy muy contenta porque me convocaron para estar en ‘DDM’, que vuelve a este canal", soltó la celebridad de TV.

La repercusión en las redes sociales ante la salida de Andrea Taboada

La noticia sobre la angelita convirtió en tendencia al nombre de la panelista en Twitter, ya que se llenó de publicaciones en las que los usuarios agradecieron a Taboada por su aporte a LAM con recortes de los momentos más emblemáticos de la locutora en el ciclo conducido por Ángel de Brito.