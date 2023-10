Dramático momento de una figura del Bailando 2023: "Hemorragia"

Una de los participantes del famoso certamen de América TV atraviesa una complicada situación de salud que generó gran conmoción.

A poco de arrancar la cuarta ronda de coreografías en en Bailando 2023, se conoció el complicado momento de salud que atraviesa una de la principales figuras. Precisamente, esta situación genera gran incertidumbre sobre la continuidad de él en el certamen y hay gran preocupación sobre la pareja.

En diálogo con PrimiciasYa, Nacho Gonatta, el bailarín de Mónica Farro, contó el drama de salud que atraviesa y que lo obligó a alejarse de certamen de baile. "Estaba en un momento de muchísima actividad ensayando para el Bailando, contento grabando nuevo video musical, bailando y coreografiando para fiesta Puerca/Plop y a cargo de los shows de la Cena Secreta. Mucho trabajo junto que de un día al otro tuve que poner en pausa totalmente porque empecé a sentir que me faltaba el aire ante esfuerzos muy mínimos para mi estado físico de siempre", empezó por decir.

En este marco, sumó: "Y tras las insistencias de mi novio y algunas revisaciones, se descubrió que estaba anémico. Deciden internarme para hacerme estudios y ver de dónde venía esa anemia. Pasé unos días muy difíciles, angustiado por la salud, haciéndome estudios, y a la vez ansioso y preocupado por mi participación en el programa y por mi estado físico que es mi herramienta de trabajo". Asimismo, aclaró: "Estuve muy estresado porque complicaba a mi equipo, tuvieron que reemplazarme para el ritmo que ya teníamos listo y ensayado pero que no pude hacer".

"Me dejaron internado tres días durante los cuales me estudiaron hasta saber que la anemia venia de una hemorragia gastrointestinal que había que operar para dejar de perder sangre y que se vaya recuperando mi estado. Gracias a Dios no era algo grave y fue un gran alivio tras el susto, pero sí me dijeron que no podía posponerlo porque si no podía terminar necesitando una transfusión y volverse más grave. Debía hacer la cirugía cuanto antes", confesó con gran angustia. Luego, sumó: "Me operaron a los dos días y ahora ya estoy más tranquilo tras casi dos semanas de reposo. Estoy mejorando y revalorizando lo que es simplemente el estar bien y poniendo paciencia para ver cómo sigue todo en lo laboral".

Como el bailarín recién puede retomar la actividad física a un mes, la producción ya confirmó el reemplazo para él en el mientras tanto. precisamente, Rodrigo Jara serán quien tome el mando del equipo junto a Mónica Farro.

"Cambio" en América TV: se terminó lo que se daba con Marcelo Tinelli

La bailarina peruana Milett Figueroa se convirtió en una de las figuras más convocantes del Bailando 2023 (América TV) y conquistó la atención de Marcelo Tinelli, quien mostró su interés en ella en varias oportunidades. Pero la química con su compañero de baile, el mediático Martín Salwe, no es la mejor y en las últimas horas se supo que alcanzó un punto de quiebre que muchos ya se imaginaban.

En DDM (América TV) anunciaron la ruptura de la pareja de baile y cómo esto modifica el esquema de juego en el reality de baile. “Milett pidió cambio de bailarín. Hizo el pedido y en este momento están separando los equipos, va a haber dos nuevos y Milett logró lo que quería”, anunció el panelista Pepe Ochoa en el magazine de Mariana Fabbiani.

“Lo limpió a Salwe que ayer estuvo acá e incluso la defendió", aportó en tono picante la conductora. "Creo que cada uno puede pedir lo que quiera y en ese sentido está okey pero me parece bastante feo desde el lado de Milett", retrucó Ochoa. Para analizar la crisis definitiva en la pareja, DDM se puso en contacto con la panelista Pochi de la cuenta Gossipeame, quien aportó su punto de vista sobre la situación: "Era obvia esa separación, pero yo creo que esto a Martín le viene bárbaro, en esto de ser figura, lo va a beneficiar mucho”.

Sumándose a los dichos de Pochi, Ochoa manifestó: "Yo creo que hay un tema en que ella piensa que nadie está a la altura de ella". “Coincido con Pepe, ella tiene mucho ego", sentenció la panelista invitada.