Dos participantes de Los 8 Escalones hablaron de más y descolocaron a Guido Kaczka: "No me hagas esto"

Dos concursantes de Los 8 Escalones tuvieron una discusión en vivo que dejó atónito al conductor. Guido Kaczka debió repetir la consigna para ayudar a los participantes de El Trece.

Guido Kaczka se quedó paralizado por la discusión de dos participantes de Los Ocho Escalones, su ciclo de preguntas y respuestas de El Trece. Los concursantes del programa sobre cultura general debieron tomar una decisión en conjunto y el resultado no fue como esperaban.

"Están empatados, terminaron las preguntas del jurado, las preguntas originales, y ahora una de aproximación. Claro, alguien se lleva los dos millones por aproximación. Tienen que decidir quién hace la pregunta", enunció la consigna el exmarido de Flor Bertotti y así comenzó un ida y vuelta complicado entre los participantes Gimena y Eugenio.

Gimena: ¿Carmen?

Eugenio: Yo quería Pampita.

G: Si no estamos de acuerdo van a poner a otro.

Kaczka: ¿Lo quieren seguir charlando? ¿O descartamos a Pampita y a Carmen?

E: Y, descartamos.

K: Ni Pampita ni Carmen, los dos de acuerdo en eso. Bueno, tienen que decidir ahora entre Ángela Lerena, que es Deportes, Tecnología, el señor Santiago Do Rego, o Filosofía Darío Z.

G: Filosofía con Darío.

E: A Santiago.

K: O sea, quedó Deportes, ese es el descarte.

G: No, no me hagas esto.

K: Ángela Lerena entonces va a hacer la pregunta, porque ya no lo hablan más, eligieron por descarte.

Después de todo ese ida y vuelta en el que no parecieron llegar a un acuerdo y tras el reto de Guido al hacerles saber que ya no podían debatir más, Gimena soltó: “¿Podemos cambiar?", mirando a su compañero. Por su parte, Eugenio le respondió: "Era Pampita, te busqué con Pampita que era parejo para los dos". Y ella cerró: "Pero Pampita no sé nada".

Carmen Barbieri sobre Los Ocho Escalones

"Guido es un genio y con esto de refrescar el jurado que está haciendo ahora, ni te cuento", comentó Barbieri cuando Sebastián "Pampito" Perelló leyó las marcaciones de rating que logró el ciclo de Kaczka frente a Gran Hermano, de 8.5 puntos. "Pampita está como jurado y es una divina, una genia. Ya estábamos sentados y ella llegó después, pero antes de sentarse un beso a cada uno, preguntas 'cómo estás'. Nicole es una diosa, es amorosa. Yo las adoro a las dos, las quiero", agregó Barbieri tras la polémica que se originó porque Neumann y Pampita son parte del mismo jurado después de años de enemistad mediática. En el ciclo de Barbieri aseguraron que Ardohain habría ido a saludar a Nicole fuera del aire, para dejarle en claro que el pasado no tiene por qué interferir en su relación laboral.