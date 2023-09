Dolor en Los 8 Escalones: murió la hija del participante que emocionó a todos

Mariano Cáceres conmovió a todos en el programa de Guido Kaczka al contar que el dinero que ganó era para el tratamiento de su hija. Agustina Cáceres tenía 15 años.

Agustina Cáceres, la adolescente de 15 que saltó a la fama en Los 8 Escalones, falleció este domingo en Santiago del Estero. Su padre, Mariano Cáceres es uno de los participantes más recordados del programa de Guido Kaczka. No solo por haber ganó 9 millones de pesos en ciclo, sino por el destino del premio: solventar el tratamiento oncológico de su hija, que lo acompañó y emocionó a todos en el estudio del programa de El Trece.

Agustina y Mariano irrumpieron en pantalla a fines de abril. Estaban en Buenos Aires en una de las visitas de la joven al Hospital Garrahan, donde se trataba, pero en realidad vivían en Beltrán, en Santiago del Estero. Los viajes eran ya habituales para llevar adelante el tratamiento, pero su llegada a la televisión fue una total sorpresa.

Según consignaron, Agustina se descompensó y fue derivada al Centro Provincial de Salud Infantil "Eva Perón", de Santiago capital, donde murió. A la joven le detectaron cáncer en 2018, cuando tenía 10 años. Primero le diagnosticaron rabdomiosarcoma (RMS) ocular, un tumor que ataca a los músculos​. Más tarde, se sumó un tumor en la base craneal, por lo que fue operada y comenzó a recibir un tratamiento oncológico.​​

Mariano y Noelia, su padre y su madre, se turnaban para acompañarla en sus viajes a Buenos Aires. Además, Agustina -que cursaba segundo año del secundario- tenía dos hermanos. "Ella me dice ‘mami, de esta vamos a volver a salir. Quedate tranquila, porque yo no me voy a rendir. Vos acompañame’. Son cosas que no me permiten caer", relató su mamá en julio, cuando le festejaron su cumpleaños de 15.

Su padre, además de los nueve millones, se había ganado el derecho a participar por los 12 millones, pero la salud de su hija impidió que regrese al programa. De hecho, Guido aclaró que tenía su lugar reservado.

"Mariano tiene su lugar por los 12 millones. Fuerza mayor, su situación le impidió hoy también estar", explicó Guido en mayo, en una de las emisiones en las que lo esperaron para competir. En ese momento, el conductor no dio más detalles, pero se presumió que fue por el acompañamiento a su hija.

Pampita se quebró en Los 8 Escalones con la dura historia de Mariano Cáceres

Carolina "Pampita" Ardohain fue una de las jurados de Los 8 Escalones del Millón más conmovidas al escuchar la historia de Mariano Cáceres. Tras ganar sus primeros tres millones de pesos, el concursante contó que necesitaba el premio para cubrir los gastos del tratamiento oncológico de su hija. Ante ese relato, la modelo se mostró muy sensibilizada y rompió en lágrimas.

Muy frecuentemente, los participantes que se presentan al ciclo conducido por Guido Kaczka son personas con grandes necesidades económicas, ya sea por problemas de salud, falta de trabajo o algún otro motivo de fuerza mayor que hace que necesiten el dinero de manera urgente. Precisamente esa fue la situación de Mariano, oriundo de Santiago del Estero, que viajó hasta Buenos Aires para tratar a su hija.

“¿Con los tres millones, qué harías?”, le preguntó Kaczka al hombre. “Trataría de solventar el tratamiento de mi hija, que está como paciente oncológica acá en Buenos Aires en el Garrahan”, respondió el participante. “En el Garrahan, en el espectacular Garrahan”, comentó el conductor, a lo que el participante agregó: “Dejame mandarle saludos a toda la gente ahí del CAIPO y de Radioterapia, que están constantemente en contacto con nosotros”.

“Sí, claro, y a toda la gente del Garrahan, por supuesto. Mariano, ¿con quién viniste?”, le preguntó Kaczka. “Con mi hija”, contestó el participante. Minutos después, se consagró como ganador y se llevó 3 millones de pesos. “Mariano, ¡¡¡tres millones de pesos!!! Mariano Cáceres, empleado de seguridad privada, está de licencia, es de Santiago del Estero y está en Buenos Aires con su hija”, celebró Guido, mientras las cámaras enfocaban el llanto de Pampita. “Con su hija, preciosa, con Agustina, ¡ganaron, ganaron los tres millones de pesos! Qué buen papá tenés, Agustina, qué buen papá tenés”, cerró el conductor.