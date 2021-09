Dolli Irigoyen se cansó de Gino de Bake Off y le dio una última advertencia: "Te la vamos a volar"

La jurado que se sumó en reemplazo de Christophe Krywonis tuvo que auxiliar a Gino Minucci y se enojó con el participante.

Bake Off Argentina transita sus primeras galas de pruebas y el jurado integrado por Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen comienzan a conocer a los nuevos participantes. En el programa del jueves por la noche, uno de los aspirantes a pasteleros logró colmar la paciencia de la reemplazante de Christophe Krywonis, que no tuvo filtros para advertirlo.

La prueba marcaba la realización de un postre con la temática de un bodegón. Una de las preparaciones era el budín de pan, elegida por Gino Minucci. El joven se destacó desde el principio por su carisma, aunque también por su estilo desordenado a la hora de cocinar.

Como si fuera poco, desde el primer programa lleva diferentes modelos de boinas por lo que parece que ya tiene una marca registrada dentro de Bake Off. Mientras intentaba cumplir con la consigna del día, debió ser ayudado por Dolli y Damián que salieron en su rescate ya que no estaba a la altura de lo que requería del desafío.

Fiel a su estilo, la reconocida pastelera tomó el caramelo y no soportó la advertencia del participante. “¿Vos te pensás que me voy a quemar con el caramelo?”, lanzó ante la vergüenza de Gino. Ante la preocupación del pastelero para terminar su postre, la jurado mencionó: “¿Sabés qué pasa? Estuviste tres horas haciendo toda esa cantidad”. Por último, le advirtió lo que sucedería en caso de mantener su rendimiento: “Yo creo que esa gorrita te tapa las ideas. Te la vamos a volar, eh”.

Bake Off: como Claudia Fontán, una participante presentó al jurado una tarta que se cayó al piso

En el tercer programa de la nueva temporada de Bake Off Argentina, los catorce participantes dieron otra muestra de sus aptitudes. Sin embargo, los errores están a la orden del día, y el mal momento que vivió una participante hizo que los televidentes recuerden a Claudia "La Gunda" Fontán y su famoso episodio en el que juntó comida del piso y se la llevó al jurado.

En esta ocasión, la protagonista fue Kalia Manzur, una profesora de 52 años, que estaba contenta con lo que había preparado, aunque le causaban dudas si tenía la temperatura adecuada. Se lo comentó a Pamela Villar cuando se acercó a su estación y la jurado le aconsejó que las lleve al frío. “Me da cosa resbalarme, ¿Cuánto falta?¿cuanto”, preguntó algo nerviosa. “Te quedan dos minutos. Llevalas ya al frío y aguantalas ahí. En la cuenta regresiva la sacás”, la aconsejó.

La cámara continuó con su recorrida, pero la palabra de Kalia volvió a llamar la atención. “Se me cayó uno”. En el backstage, explicó lo que había pasado. “Cuando abro la puerta se me cae una tarta. Quiero llorar, me quiero matar. ¿Por qué la traje al abatidor”, se lamentó la participante, que recibió el abrazo de Villar a modo de consuelo. Al advertir que no tenía una preparación extra, la jurado le aconsejó usar lo que había recogido del piso. “Presentá algo”, fue la orden.