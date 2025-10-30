Detuvieron por violencia a la nuera de una estrella mundial de la música

Detuvieron por robo y violencia a la nuera de una famosa cantante.

Las autoridades de Florida detuvieron este miércoles 29 de octubre a Gemeny Hernández, arista cubanoestadounidense que está en pareja hace más de ocho años con Emily Estefan, la menor de las hijas de Gloria y Emilio Estefan. Según documentos oficiales, Hernández le habría sustraido el teléfono celular a su pareja, para luego golpearla con él.

"La víctima y el sujeto son pareja doméstica desde hace aproximadamente 8 años y viven juntas", establece el reporte. Luego de un forcejeo, Emily relató que logró recuperar su móvil y llamar al 911 para que la socorran. Según consta, ella habría sufrido “heridas leves, consistentes en una contusión en el ojo izquierdo y arañazos en el lado derecho del cuello”.

La acusada, acusan los archivos, negó “haberle quitado directamente el teléfono a la víctima”, pero se hizo cargo de “haber participado en la confrontación física”. Fue trasladada al Turner Guilford Knight Correctional Center, un centro penitenciario, donde debió pagar una fianza de 3.000 dólares.

Gloria Estefan junto a Emilio Estefan, Emily Estefan y Gemeny Hernández.

¿Quién es Gemeny Hernández?

Gemeny Hernández es pareja de Emily Estefan desde hace ocho años. Se conocieron en 2016 y decidieron hacer pública su relación en 2017, cuando juntas concurrieron a un homenaje que se le hizo a Gloria Estefan en el Kennedy Center de Washington. Desde entonces se han mostrando juntas con asiduidad en las redes sociales.

Ambas se dedican a la música, algo que no es de extrañar por parte de Emily, teniendo en cuenta que su madre es una de las voces de habla hispana más escuchadas en todo el mundo. Gloria no solo ganó tres Grammy y otros cinco Grammy Latino, sino que además es, solo por debajo de Shakira, la artista latinoamericana con mayor cantidad de copias vendidas en el mundo (alrededor de 75 millones).

Pero volviendo a Gemeny y Emily, ambas llevaban adelante (hasta abril del año pasado) un pódcast de música; identidad y diversidad denominado "In Our Own World", como uno de los detalles más alicientes de la relación entre ambas.