Repudiable comentario de Rocío Marengo: comparó el baile del koala con el ataque a la AMIA.

Con motivo de su incorporación al nuevo reality de Marcelo Tinelli, ShowMatch: La Academia, la mediática Rocío Marengo lanzó un repudiable comentario al aire de el magazine Hay que Ver (El Nueve) y el conductor José María Listorti la frenó en seco. “El ‘Koala’ es como la Amia, todos nos acordamos dónde estábamos en ese momento”, lanzó la mediática, sin filtro, causando estupor y malestar en el programa.

“La última vez que estuve en ShowMatch fue en el 2006, cuando hice el baile del koala”, señaló y, acto seguido, remarcó con un comentario deleznable: “El Koala es como (el ataque a) la Amia, todos nos acordamos dónde estábamos en ese momento”. Impávido por lo escuchado, José María Listorti aprovechó para remarcar: "No es un comentario feliz".

Como si nada hubiese pasado, Marengo agregó: “Gabriel Fernández (productor y panelista) hizo la letra de la canción y ya sé que es malísima, pero muchas personas se llenaron de plata menos nosotros. Voy a controlarme por la pandemia, porque escucho la canción y ya me dan ganas de saltar”.

“Estoy feliz y me intriga cómo va a ser esta vez porque guionarse para ir a ShowMatch no es de mi época. Era todo libre y la charla se daba si Marcelo se enganchaba con tal o cual tema. Voy pensando en disfrutar y ya ser convocada es un regalo y un halago y lo que venga será bien recibido. Por ahora estoy pensando en durar una semana. Estamos en un año tan bravo que me parece bueno hacer un show si estás en la tele. Y eso hice y lo di todo”, expresó la exparticipante de la primera edición de MasterChef Celebrity, ansiosa por el nuevo reto laboral.

Por otra parte, Marengo contó que sus sobrinos, Martita y Felipe Fort (hijos de Ricardo), van a acompañarla al programa: “Me llevo increíble y creo que los dos la romperían en La Academia. Les gusta el medio pero no sé si les darían permiso. Tienen algo especial”. Sobre su novio, Eduardo Fort, indicó que también la acompañará: “Calculo que sí porque siempre está a mi lado, apoyándome”.

“El Covid me llevó a instalarme en su casa y ahora le pedí que me hiciera la propuesta formal después que volvimos de Miami. Hoy estoy en casa porque está mi familia de Bahía Blanca, vinieron por mi cumpleaños”, cerró, en torno a la convivencia "forzada" con su actual pareja debido a la pandemia.