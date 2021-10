Desgarrador relato de la Bomba Tucumana: “Me sentí morir”

La cantante rompió el silencio después de años de no hablar de un tema que la hizo sufrir en el pasado. La Bomba Tucumana se refirió a un tratamiento adelgazante.

La Bomba Tucumana se sinceró sobre un difícil momento que debió atravesar en los comienzos de su carrera artística, tras someterse a un tratamiento estético que le ocasionó problemas de salud. La cantante de cumbia relató con lujo de detalles su experiencia como paciente de Giselle Rímolo y las consecuencias que los fármacos ingeridos le provocaron en su organismo.

“Yo me atendí con ella, como mucha gente del ambiente. La verdad que no me cayó bien, me hizo mal y me asusté muchísimo. El primero de los frasquitos que me había mandado a mi casa me hizo sentir muy mal: sentí que me bajó la presión, me sentí morir. Fue horrible realmente”, comenzó su descargo la intérprete de La Pollera Amarilla, en alusión a cuán fuertes eran los efectos que Rímolo suministraba a sus pacientes.

La Bomba continuó su discurso en alusión a cómo comenzó su vínculo con la falsa médica: “Yo fui a verla y supuestamente me atendió la cardiólogo que todos después conocimos, que trabajaba con ella. Para mí era médica. Ella me revisaba, todo, pero la verdad es que nunca me pidieron análisis”, en en ciclo conducido por Karina Mazzocco, donde se desarrolla como panelista. “Y me mandó dos o tres frasquitos a mi casa que supuestamente me había preparado para que yo pudiera bajar lo que tenía que bajar”, agregó.

“Como decía, cuando tomé el primero se me empezó a acelerar al corazón. Lo debo haber tomado porque estaba mal. Al principio decía: ‘Yo debo pensar que me cae mal, debe ser psicológico’. Y después se lo di a un amigo y a él le pasó lo mismo”, siguió la cantante y cerró: “Así que dijimos ‘acá pasa algo raro’. Cuando me enteré de que era una falsa médica, me di cuenta que también podría haberle hecho un juicio. Me podría haber matado, mi hijo chiquito se podía haber quedado sin mamá.”

La fortuna que Giselle Rímolo hizo con su falso título

Luis Ventura, también presente en A la Tarde, hizo referencia a la millonaria cifra que la ex pareja de Silvio Soldán ganaba por mes cuando su negocio estaba en su mayor auge. “Ella, por día, sacaba 50 mil pesos por consulta, en el 1 a 1. Atendía los siete días a la semana, si sacás la cuenta te dan 15 millones de dólares por año. Multiplicalo por diez años”, expresó el periodista.