Desgarrador descargo de una ex Bandana que causó conmoción: "Nos domina"

La cantante se pronunció sobre un problema que atraviesa en relación a su ansiedad. La miembro de Bandana se explayó sobre el tema en sus redes sociales.

Una integrante de la banda pop Bandana vive un difícil momento y reveló de qué se trata su problema. La artista habló sobre su salud mental y la tendencia que tiene su psiquis que afecta su día a día, por lo que dejó un sano consejo a todos sus seguidores que atraviesen una situación de ese estilo.

"Adicción al drama. El cuerpo es adicto al cortisol y la adrenalina que el cerebro segrega cuando se presenta una situación dramática. Es tan adicto a esa intensidad que en vez de ver las cosas como son, les antepone el sentido de la emoción. Asumir amenazas, peligros, conflictos, traición te aleja de tu propia realización", comenzó su descargo Virginia Da Cunha.

La miembro de la banda formada por ella, Lowrdez, Lissa, Ivonne y Valeria resaltó que cuando la perspectiva está teñida por pensamientos ansiosos y dramáticos es imposible ver la realidad. "Nos domina la emoción. La emoción anula la capacidad de observación y de reales oportunidades. Debemos trabajar para salir de esta zona cómoda adictiva", agregó la intérprete de hits como Maldita Noche y Cómo Puede Ser.

"Ser quien despliega el acto dramático, siendo negativo, agresivo, conflictivo o víctima, para llamar la atención o ser quien siempre está recibiendo drama de los demás creyendo poder salvarlos, son las dos puntas del mismo problema", sumó la artista que lanzó una carrera como solista tras la disolución de Bandana. Y cerró: "¡Cortemos la novela, chicos, y aprendamos a tener buenos pensamientos que la vida es demasiado bella y se nos vuela!”.

La aclaración de Virginia Da Cunha tras su descargo

La cantante recibió mensajes de preocupación por parte de sus allegados debido al texto que publicó en sus redes sociales y se vio en la obligación de salir a aclarar que ella se encuentra bien y que solo intentaba hacer una reflexión sobre la psiquis humana. "Amigos gracias por preocuparse y por los mensajes de amor, pero yo estoy muy bien! Quizá no leyeron el texto entero porque es larguito pero yo quise compartir información acerca de trabas que nos ponemos consciente o inconscientemente", escribió la joven en una de sus historias de Instagram.

"El cuerpo es adicto a las hormonas que segrega el cerebro ante una situación dramática y tenemos que trabajar para salir de ese círculo y que las emociones negativas no nos alejen de ver los hechos y las verdadera oportunidades. ¿Cómo? alimentando la conciencia. Menos atención a lo exterior y más a la fuente interior", agregó la artista en alusión a los mecanismos del cerebro que las personas ansiosas deben contrarrestar con técnicas introspectivas.

El dramático relato de Lissa de Bandana sobre su época de mayor fama

"Para tener la edad que tenía, gané mucho. Me quedé una parte que la usaba para mis gastos, amigos, y lo otro se lo di a mis padres para que ahorren. Comprábamos ropa, muebles, ayudé con deudas… Mi familia no gastaba, no deliraba", comenzó su descargo Lissa Vera en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar. Y sumó: "Tuve una situación heavy donde perdí plata porque me fui del barrio porque me quisieron secuestrar, en la época de los secuestros, en el 2002. Nos tuvimos que borrar. La noche que tenían pensado el hecho me estuvieron esperando en una esquina, ellos sabían todo mi itinerario. Fue en San Justo, pero esta gente era de Ciudad Evita. En lugar de llevarme una valija a la gira me agarré tres y desaparecí. Me quedé sola en un monoambiente en Palermo mientras mi familia estaba en Paraguay. Fue una de las cosas más jodidas que viví durante Bandana".