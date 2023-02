Fue figura de Bandana, sufrió un calvario y publicó una carta desgarradora: "Debía sanar"

Una exintegrante de Bandana reapareció y reveló un angustiante secreto sobre su vida personal.

Una de las exintegrantes de Bandana, el grupo musical juvenil que fue un boom en los 2000, publicó una desgarradora carta en sus redes sociales que impactó tremendamente a sus seguidores.

Se trata de Virginia Da Cunha, cantante y DJ, conocida por el público como "la rubia de Bandana". Pero lo que ninguno de sus seguidores se imaginó es que detrás de esa cantante de 20 años sonriente y esbelta, existía una joven viviendo un calvario.

"44kg #tbt 2001. Eso pesaba a mis 20 años, parecía una nena de 14", comenzó Virginia en su publicación de Instagram, en la que adjuntó una imagen de sí misma en aquella época, subida al escenario y vestida con prendas que dejaban ver su figura delgada.

"Iba a la facultad, practicaba deportes y hacía danza jazz. No paraba, me exigía el 10 en todo y me enojaba si la ensalada tenía aceite de más. Con ese cuerpo me presenté al casting y quedé elegida… De pronto, millones de niñas y mujeres aspiraban a ser como yo", recordó Da Cunha.

Y agregó que, más tarde, su organismo le pasó factura: "Mi energía no estaba en mi cuerpo, en la tierra; sino en el aire... en poder seguir en movimiento. Hasta que el mismo cuerpo me empezó a parar a través de enfermedades, pero era mi mente la que debía sanar; mi mirada la que necesitaba".





La artista aprovechó para dejar un mensaje para sus seguidoras, especialmente aquellas que están atravesando la adolescencia y la juventud, quienes suelen ser más vulnerables a caer en trastornos alimenticios. "Todas las mujeres pasamos por una etapa en la vida donde nos exigimos una 'belleza' tan superficial e impuesta que linda la enfermedad. Una etapa donde nos obsesionamos con el peso y la forma para no dejar de ser deseadas. Porque nos hicieron creer que esa era nuestra fuerza pero es una gran trampa", señaló.

Por último, Virginia aconsejó llevar una vida sana, priorizar la salud mental y pedir ayuda si es necesario: "El nuevo desafío es el equilibrio... el nuevo poder es el del trabajo interno, la nueva belleza es la del bienestar... Elijan con consciencia el alimento y disfruten el placer de cada bocado, muevan el cuerpo, pero especialmente no dejen de habitar la pausa, alimentar el alma y desafiar la mente. Libérense de los moldes impuestos. ¡¡Feliz Jueves!!".

Lissa Vera denunció a su exnovio por violencia de género

A fines de 2022, Lissa Vera, exintegrante de Bandana, hizo un posteo en sus redes sociales anunciándoles a sus seguidores que había denunciado a su expareja por violencia de género. A través de su experiencia personal, la artista buscó concientizar a sus seguidoras para que pidan ayuda lo antes posible si se encuentran en una situación similar.

“Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo”, escribió la artista. Y agregó, junto con imágenes de su rostro golpeado con moretones: “Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo cosas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele”.