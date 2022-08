Desgarrador descargo de Luis Ventura sobre la salud de su hijo: "Trato de ayudarlo"

El periodista se sinceró sobre cómo vive el problema de salud neurológico que afecta a su hijo de ocho años. Luis Ventura abrió su corazón en pleno prime time televisivo.

Luis Ventura dio a conocer el problema de salud que enfrenta su hijo menor, Antonio, y contó cómo vive él esta realidad. El periodista de América TV reflexionó sobre la felicidad de ser padre a una edad madura y relató qué diferencias nota en la crianza de su tercer hijo.

"La relación que tenemos es fantástica. Otra cosa. Diferente. Es algo que no había vivido. Me tuve que reinventar y vivir situaciones que nunca había imaginado que existían", comenzó su descargo Ventura en diálogo con Flor Peña en su ciclo, La Puta Ama, en alusión a su hijo de 8 años de edad.

El conductor de Secretos Verdaderos tiene dos hijos mayores de 35 y 30 años, producto de su relación con su exesposa Estelita Ventura. "Es una relación especial porque me tengo que guiar por otro tipo de lenguaje. Antonito todavía no habla, está buscando la palabra y yo trato de ayudarlo todos los días. Tiene que ser estimulado permanentemente", agregó el comunicador.

Luis contó que su hijo menor sufre hiperkinesia, un trastorno neurológico complicado de llevar. "Hay momentos que son difíciles porque neurológicamente hay que entender y saber leer lo que le pasa. Descubrí un mundo como el de la neurología que tiene una importancia y relevancia de la que no tomamos dimensión", soltó el periodista al respecto. "El resto de mis hijos lo conocen, pero no tienen trato ni relación. La vida se encargará de acomodar las cosas. O a lo mejor no. Lo que aprendí es que hay mucha gente matándose por un mango, por estar un escalón más arriba y que no tienen noción de la salud", concluyó su descargo el expanelista de Intrusos.

La furia de Luis Ventura contra Jorge Rial

"Todos estos años me he guardado un montón de cosas para preservar, pero me doy cuenta que del otro lado no se cuida una fuente de trabajo de 500 trabajadores. Entonces, digo: '¿Tenemos que estar escuchando cosas que son mentiras?", comenzó su descargo Ventura en Intrusos, por su enojo con Jorge Rial, quien se habría burlado de la situación gremial que atraviesa el Grupo América. Y contó algunas actitudes que Rial habría tenido cuando aún eran compañeros: "Me bajaba notas, entrevistas, me ponía todo el descarte de las notas que hacía dos meses se habían hecho".