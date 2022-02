Denuncian que un programa de El Trece debe sueldos: "No pagaron"

Denuncian que un programa de El Trece ya terminado aún debe sueldos. El reclamo de una de las figuras del ciclo.

En este comienzo de 2022, El Trece continúa con la crisis que transitó la temporada pasada en todo sentido. Más allá del rating, en el que siempre cae a manos de Telefe, ahora se le agregan los problemas económicos notorios en el canal de televisión de aire del Grupo Clarín.

En esta oportunidad, el principal ciclo involucrado es Hogar Dulce Hogar, el producto que fue conducido por María Eugenia Tobal y que acaba de terminar por el bajo encendido conseguido. Aunque ya no sale más al aire por decisión de Adrián Suar y otras autoridades, los efectos negativos de esta iniciativa continúan.

Denuncian a El Trece por la falta de pago de sueldos en Hogar Dulce Hogar: "No nos pagaron"

El encargado de revelar esta situación fue Luis Escobar, uno de los jurados de Hogar Dulce Hogar. A través de un video en su cuenta de Instagram (@luisescobarok), tiró la bomba sin ningún tipo de filtro ante las consultas de algunos de sus más de 165 mil seguidores. Allí, acusó a la señal de haberlos echado y de no haberles dado "ni un peso" por sus participaciones en el envío.

"No me fui de vacaciones porque estuve trabajando en un programa de televisión donde no nos pagaron. Estamos trabajando desde noviembre y no nos pagan ni siquiera un sueldo...”, se quejó el especialista, que así destrozó a la productora LaFlia, liderada por Marcelo Tinelli.

Las deudas que persiguen a El Trece tras el final de Hogar Dulce Hogar.

En la sección en la que se dedicó a contestar las consultas de los usuarios de Instagram, Escobar siguió en la misma senda: “Seguramente vamos a terminar con una carta documento y todo eso". "Me hace sentir un alivio cómo se dio todo y cómo terminó; (es) un alivio que haya terminado", amplió.

Por último, "Luigi" fustigó a las autoridades por "la manera en la que culminó el programa" y por cómo se manejan los directivos de la productora. En tanto, disparó con un contundente mensaje: "La verdad, es mejor no trabajar con ellos".

Eugenia Tobal habló del final de Hogar dulce Hogar, por El Trece: "Mucha pena"

A través de Instagram, a Eugenia Tobal le pidieron que opinara acerca del repentino cierre de su ciclo y no esquivó el incómodo tema mientras grababa su televisión, donde estaba puesto el programa: "Acá estamos... Me da mucha pena. A mí me encantó hacerlo, me parece una propuesta diferente y súper interesante, pero bueno...", se lamentó la artista acerca del producto que comenzó el lunes 6 de diciembre de 2021 y terminó el viernes 11 de febrero de 2022.

"Que el programa se termine no quiere decir que no haya sido bueno", se defendió Eugenia, al tiempo que manifestó que tal vez el envío no fue transmitido en la franja adecuada: "Nosotros estamos muy contentos con el programa que hicimos. Tal vez no era un programa para ese horario, para ese momento".

Tristemente, Tobal aseguró que "los fracasos no existen, existen los no intentos" y agregó: "Nosotros hicimos lo mejor, dimos lo mejor, estamos súper contentos. Fue una posibilidad que me dieron de conducir. Me hubiese encantado desplegar más en todo el año, pero bueno...". "Somos un rating", se lamentó la presentadora, quien insistió con que el producto "duró lo que duró y valió la pena porque a veces dependen de otras cosas los resultados".