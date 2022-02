Brilló con Marcelo Tinelli en El Trece y confesó: "No me alcanzaba la plata"

Una ex figura de ShowMatch hizo una cruda confesión y reveló que, en pleno programa de Marcelo Tinelli, ganaba poco dinero.

El éxito que durante muchos años tuvo ShowMatch (El Trece) llevó a que varias personalidades puedan ser reconocidas y hacer carrera en el mundo de la farándula y la TV. Una de ellas es Pedro "Peter" Alfonso, quien se convirtió en una estrella durante el programa de Marcelo Tinelli. En una entrevista que concedió, abrió su corazón y reveló que no le alcanzaba el dinero para afrontar ciertos gastos al momento de conocer a Paula Chaves, su actual esposa.

En sus comienzos, Pedro Alfonso fue uno de los productores del canal y más tarde encontró la oportunidad de participar del certamen de baile que conducía Tinelli. En diálogo con DiarioShow, el hombre de 42 años dio detalles acerca de por qué no todo se le hizo tan sencillo en sus inicios, tal y como el público lo imagina.

Pedro Alfonso, exfigura de ShowMatch: "No me alcanzaba la plata"

Una de las primeras preguntas para el actor de 42 años tuvo que ver con una resonante frase de su esposa Paula Chaves, que hace poco dijo que se casó en 2014 "con un productor que ganaba 1.800 pesos por mes". "¿Te cayó mal?", le consultaron al protagonista, aunque él prefirió poner paños fríos al respecto y se lo tomó con calma.

"Yo era uno de los asistentes con sueldo más bajo. Igualmente, en esa época se manejaban otros montos", respondió "Peter", quien además aclaró que "con lo que ganaba vivía bien". Alfonso rememoró: "Después, pasé a productor de piso, éramos tantos que había que ganarse el puesto y encontrar un lugar mejor... Debo admitir que no soy el mejor para los números y los contratos. Me gusta más lo creativo, el humor y los contenidos".

Pedro Alfonso y Marcelo Tinelli son amigos desde los tiempos de ShowMatch.

A pura sinceridad, Pedro Alfonso reconoció: "Cuando me puse de novio con Paula, mi mamá me prestaba el auto y estaba bastante roto...". No obstante, remarcó que "a Paula no le importaba, ni se fijaba en eso", aunque admitió: "Era mi cabeza la que pensaba que ella se iba a sentir incómoda porque no me alcanzaba la plata. Inclusive, a veces no sabía si me iba a alcanzar el dinero para llevarla a un buen restaurante".

"Pero ella era feliz si paraba con el auto en un lugar de comidas rápidas. Cuando la conocí, me di cuenta de su simpleza", la elogió el artista, que la describió como "una mujer muy de barrio". "Ella vivió en Olivos y en Lobos, iba de acá para allá... Es más de Lobos que de Olivos", profundizó el entrevistado.

Con respecto a quién lleva las cuentas día a día en el matrimonio, el padre de Filipa (1), Baltazar (5) y Olivia (8) completó: "Siempre fui muy desvolado con la plata, y eso que me compro lo necesario. Tratamos de organizarnos entre los dos, pero Paula es más prolija que yo".