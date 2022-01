El gesto romántico de Pedro Alfonso que sorprendió a Paula Chaves en el teatro

Pedro Alfonso vivió un emotivo momento junto a Paula Chaves en plena función de la obra de teatro en la que actúa, Una noche en el hotel.

Paula Chaves compartió un momento muy romántico junto a su esposo, Pedro Alfonso, mientras él estaba actuando en la obra de teatro Una noche en el hotel, una comedia que se está haciendo en Villa Carlos Paz. Al terminar, sorprendió a Paula con un gesto que ella no se esperaba y el momento fue ovacionado por el público.

En medio de la función, hizo subir a Chaves al escenario para hacerla parte de una escena romántica que tenía planeada y que dejó sin palabras a los espectadores, que comenzaron a grabar el momento con sus celulares. Así, Pedro se subió al escenario a cantar Tan enamorados, uno de los temas más clásicos de Ricardo Montaner con el que conquistó a Paula en 2010 durante una emisión del programa ShowMatch. También hizo subir a sus hijos, Olivia, de 8 años; Baltazar, de 5 y Filipa, de 1.

A pesar de que no estudia canto y su afinación no fue perfecta Alfonso logró conmover a Paula, quien empezó a hacer palmas en el escenario para pedirle al público que los acompañara con un aplauso. De repente, todas las personas en el teatro empezaron a cantar a coro con ellos y ambos terminaron abrazados y besándose.

Al rato, él publicó una historia de Instagram con una foto de los niños sentados en el auto durmiendo y escribió: “Fin de fiesta y sueño cumplido. Estar los 5 en el escenario. Te amo @chavespauok”.

Historia subida por Pedro Alfonso a su cuenta de Instagram.

El anuncio de Paula Chaves sobre convertirse en doula

Después del final de Bake Off Argentina 2021, que estuvo bajo su conducción, anunció públicamente cuál es el nuevo camino que buscara para su vida y que nada tiene que ver con la televisión: ser doula. Las doulas son mujeres que acompañan a embarazadas durante su proceso, el parto y el momento posterior al que nacen para brindarles apoyo emocional, consejos y asistencia.

Paula explicó que es un tema que la mueve mucho emocionalmente y que siente que es su misión en la vida. “Hubo un llamado, algo de querer acompañar a las mujeres gestantes. Siento una fascinación por los nacimientos que no había podido explicarme hasta conocer a todas esas madres con igual vocación”, relató durante una entrevista con Teleshow.

“A mí me atravesó, me desarmó, me descolocó. Sacó a la superficie algunos asuntos latentes, y me invitó a indagar y a sanar parte de mi historia personal y familiar”, continuó. “Doula” significa “servidora” en griego ya que surgió como una forma de apoyo entre mujeres en la Antigua Grecia. Al ser un oficio, no requiere títulos ni estudios en medicina, razón por la cual genera mucha polémica y muchas personas descreen de su legitimidad.