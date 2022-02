Lo echaron de El Trece y no le dieron un peso: "No nos pagaron nunca"

Fue uno de los protagonistas de los últimos programas de El Trece y se fue sin que le paguen un centavo. Grave denuncia de esta figura contra el canal del Grupo Clarín.

El Trece está atravesando una época de cambios en su programación y, luego de varios intentos fallidos, son más de uno los ciclos que fueron levantados del aire debido a la baja cantidad de audiencia. Entre ellos, el envío Hogar dulce Hogar conducido por Eugenia Tobal tuvo poca vida y ya fue removido de la grilla. Sin embargo, parece que no les pagaron a los empleados que se quedaron sin trabajo.

Fue Luis Escobar, jurado de Hogar Dulce Hogar, quien aseguró que los dejaron sin empleo y no les pagaron "un peso". Mediante historias de Instagram, el especialista en construcción aseguró: "No me fui de vacaciones porque estuve trabajando en un programa de televisión donde no nos pagaron y estamos trabajando desde noviembre y no nos pagan ni siquiera un sueldo”.

“Seguramente, vamos a terminar con carta documento y todo eso", agregó Luis Escobar, quien cerró reflexionando: "Me hace sentir un alivio cómo se dio todo y cómo terminó; un alivio que haya terminado. Empezó muy bien, me llevo mucha gente linda pero de la manera que terminó todo y cómo se manejan los directivos de la productora... la verdad, mejor no trabajar con ellos".

Eugenia Tobal disparó contra El Trece por levantar su programa

Eugenia Tobal se descargó contra El Trece por el abrupto e inesperado final de Hogar dulce Hogar, que estuvo muy poco tiempo al aire. A través de una publicación y de una historia en su cuenta oficial de Instagram (@eugeniatobal), la conductora interactuó con algunos de sus casi dos millones de seguidores.

La actriz, productora y modelo de 46 años aclaró que no siente que este formato novedoso de decoración y albañilería haya sido un fracaso personal y hasta adelantó ciertos probables nuevos desafíos en este arranque de 2022.

En la habitual sección en la que responde las preguntas de los usuarios, a la protagonista le pidieron que opinara acerca del repentino cierre de su ciclo y no esquivó el incómodo tema mientras grababa su televisión, donde estaba puesto el programa: "Acá estamos... Faltan tres días para que termine, así que aprovechen. Me da mucha pena".

Efectivamente, el envío culminará este viernes 11 de febrero, jornada en la que se emitirá entre las 15.45 y las 17 como siempre. "A mí me encantó hacerlo, me parece una propuesta diferente y súper interesante, pero bueno...", se lamentó la artista acerca del producto que comenzó el lunes 6 de diciembre de 2021, es decir que estuvo apenas dos meses al aire.