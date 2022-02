La denuncia de Esmeralda Mitre contra El Trece y Larreta: "Es grave lo que hizo"

Esmeralda Mitre hizo una explosiva acusación contra El Trece y Marcelo Tinelli que involucra a Horacio Rodríguez Larreta. Fuerte testimonio de una de las dueñas del diario La Nación.

Esmeralda Mitre volvió a captar la atención de la farándula y también de la política argentina. La actriz visitó a Moria Casán y realizó un fuerte testimonio en el que denunció públicamente a Marcelo Tinelli, El Trece y Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre una experiencia que tuvo en los tiempos en los que se encontraba como participante de ShowMatch.

Durante la transmisión del programa, Moria es Moria, por El Nueve, la conductora le consultó: "¿Volverías a participar en ShowMatch?". Y la respuesta de Esmeralda fue determinante: "No, no porque en un momento se pasaron de vivos. Y conmigo no te pases de vivo porque tengo un par de neuronas". Y Moria indagó: "¿Te pareció que Tinelli se pasaba de vivo con vos?". "Sí, fue muy grave todo lo que hizo", sostuvo la hija de Bartolomé Mitre -director fallecido del diario La Nación- y heredera de una buena parte del medio en el que hoy tiene poder Mauricio Macri.

Luego, la artista aclaró: "Yo lo perdono, me da lástima por él... lo perdono, pero me parece que hizo una pésima elección en traicionarme a mí porque yo era la que le daba de comer y el rating... y vos también". Y Moria volvió a preguntarle: "¿Con qué te traicionó?". Inmediatamente después, Esmeralda Mitre le recordó: "¿No te acordás que yo me peleé con Horacio Rodríguez Larreta porque le pidió (a Tinelli) que me eche?". Cabe recordar que dicha discusión con el político macrista tuvo lugar en una cena en lo de Mirtha Legrand, donde dejó muy expuesto al Jefe de Gobierno.

Horacio Rodríguez Larreta y Esmeralda Mitre tuvieron un picante cruce en 2018, en la mesa de Mirtha Legrand.

"Él (Tinelli) me traicionó al aire. ¿Te acordás? Yo salí a mostrar... y le dije: 'Vos elegiste un enemigo... te equivocaste de enemiga. Yo soy Don Corleone, lo que pasa es que vos no viste El Padrino'", añadió la artista, de manera picante.

El picante ida y vuelta entre Esmeralda Mitre y Larreta en el que intervino Mirtha Legrand

En 2018, Esmeralda Mitre y Horacio Rodríguez Larreta protagonizaron un fuerte cruce. La actriz le hizo un fuerte reproche, en el que le comentó: "Quiero decirte humanamente que nos sentimos muy traicionados por vos". "¿En qué sentido?", le preguntó el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mirtha Legrand intervino, en defensa del político macrista, y le indicó: "¡Ay, Esmeralda! Son todos reproches".

"No importa... quiero decir que me sentí traicionada. Fue como duro... lo necesito decir. Nos sentimos traicionados. La política entró en nuestra casa, fue muy duro... creo que Darío (Lopérfido) le soltaron la mano, no fue suficientemente valorado. Creo que fue muy, muy requerido y Horacio le insistió mucho. Nobleza obliga, le diste a Darío la oportunidad más grande que él quería", continuó Esmeralda, con un tono desafiante. Y agregó: "No son sólo reproches, también te agradezco. Le diste el mejor puesto, que él deseaba ser director del Colón. Creo que después no fue el mejor comportamiento. Creo que el acto de la política es un servicio a la comunidad y a los argentinos y me parece que el poder está...".

En otro tramo de la charla, Mitre fue desafiante y le advirtió a Larreta: "Yo te conozco muchísimo a vos y sé muchísimas cosas. Y así como conozco muchísimas cosas tuyas, jamás las diría porque quiero que este país salga adelante". Y concluyó: "Quiero apoyar principalmente al Presidente (Mauricio Macri) porque hemos sufrido mucho durante el kirchnerismo. Sé muchas cosas tristes de cómo te has comportado".

La picante advertencia de Esmeralda Mitre contra Mauricio Macri

"Macri tiene mucho de qué preocuparse. Habría pagado 15 millones de dólares de la deuda que tenían y tienen los Saguier", sentenció la actriz, que celebró la resolución de la Inspección General de la Justicia (IGJ) por las acciones de La Nación que le pertenecían a su padre, Bartolomé Mitre.

"Vuelve un Mitre a La Nación y es algo importante" destacó la heredera y añadió: "Esto es un triunfo mucho mayor. Ganamos el 25% de la empresa, más las acciones que habría en KMB que estaría dando el 35% de acciones del diario. Esto es algo muy fuerte".

Cabe señalar que, desde finales del año pasado, la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que controla el funcionamiento de las sociedades y que comanda Ricardo Nissen, busca desentrañar si hay accionistas ocultos en el multimedio La Nación a partir de una denuncia de Esmeralda Mitre, dado que Bartolomé Mitre, el padre de Esmeralda, creó una sociedad en 1996 desde la que se controlaba el 20% del paquete accionario de La Nación. Tras el fallecimiento del director del diario centenario a principios del 2020, sus apoderados aseguran que había vendido esas acciones.

Al explicar lo que significó la resolución de la IGJ, precisó: "Esto es un triunfo mucho mayor. Ganamos el 25% de la empresa, más las acciones que habría en KMB que estaría dando el 35% de acciones del diario. Esto es algo muy fuerte". En ese sentido, la rubia sentenció que el expresidente Mauricio "Macri habría pagado 15 millones de dólares de la deuda que tenían y tienen los Saguier que era de 50 millones".