Denuncian que participante de Gran Hermano es beneficiado por un call center

En las últimas horas denunciaron que un participante de Gran Hermano tiene el apoyo de un call center para poder ser salvado en las galas de eliminación. De quién se trata y los detalles a tener en cuenta.

En el mundo que rodea a la casa de Gran Hermano no dejan de surgir noticias sumamente increíbles. En las últimas horas denunciaron al "Mago Sin Dientes" de ayudar a Walter "Alfa" Santiago con un call center para poder ser salvado en las galas de eliminación del programa de Telefe.

El rumor surgió en Mañanísima (Ciudad Magazine) por parte de Mariano Caprarola, integrante del programa que causó revuelo en las redes sociales. Sin embargo, horas después de realizar el comentario, "El Mago Sin Dientes" se defendió en diálogo con Gossip: "Me acusan de que tengo un call center, de que yo voy a cobrar una comisión de la ganancia si llega a ganar Alfa, que me va a dar un 50 por ciento, y nada que ver".

En tanto, el hombre cuyo nombre verdadero es Pablo Cabaleiro resaltó por qué decide apoyar públicamente a Walter en Gran Hermano: "Yo lo hago porque es amigo y acordamos que yo desde afuera, viendo el juego, votara a quien tenga que votar, o armara grupos y es lo que hice, grupos de WhatsApp y de fans".

El Mago Sin Dientes y Alfa son amigos desde antes de Gran Hermano.

"Cada vez son más y cada semana me preguntan 'por quién vamos' y esta semana dije 'vamos por Alexis' precisamente porque Alfa desde adentro de la casa no ve la jugada que estaban haciendo Alexis y Maxi para sacarlo, por eso lo mejor que pudimos hacer es sacar a Alexis de la casa y no a Ariel, porque Ariel puede irse tranquilamente esta semana o la otra", explicó, contundente.

El escándalo que montaron Alfa y Ariel por la salmuera

Días atrás, Santiago del Moro les anunció a los participantes que se les iba a proporcionar un asado para que cocinen en la casa y la felicidad de Ariel, quien en su presentación habló de su buena mano para la parrilla, fue inmediata. "Quiero que me ayuden a cocinar todos", expresó, ante la mirada fulminante de Walter "Alfa". Acto seguido, Romina acotó: "Santi, yo te quiero pedir romero para preparar la salmuera que hago".

Justamente, la salmuera fue la preparación que organizó una hecatombe en el reality: aunque Romina comentó que la haría, Ariel decidió hacer una por su cuenta y escondérsela a sus compañeros aunque el secreto no tardaría en salir a la luz, ya que Daniela se lo contó a Romina. “Tengo que contarte algo, la hizo Ariel y la escondió para que no lo caguen a pedos, y dijo que le fala romero”, indicó la también apodada "Pestañela". Aunque la exdiputada comentó que le parecía que estaba de más que hubiese escondido la preparación, se dispuso a cocinar ella misma una salmuera con el romero que le envió la producción.

En ese momento apareció Ariel, le preguntó si le había guardado un poco de romero y arremetió: “¡Cómo me cagaste el romero! Qué bien que estuviste”. Durísima, Romina lo confrontó: “Vos nunca dijiste que preparabas salmuera, yo dije que preparaba salmuera y ahí empezaste a decir que preparabas”. Con la mala onda en el aire, Romina le preguntó: “¿para que te pusiste a hacer dos salmueras si yo la iba a hacer? Sos un tipo grande, Ariel!". Indignado, "Alfa" insultó a Ariel con un atronador: "Me tiene los huevos llenos".

Con la voz alterada por el enojo, "Alfa" increpó a Ariel con un picantísimo ataque: “El mismo quilombo que armaste vos cuando yo estaba jugando con Camila, el mismo quilombo que me armaste vos a mí. Callate la boca, ganso. El mismo quilombo que armaste vos, boludo. Si fuera mi casa te sacó de una patada en el orto. Callate, ganso. ¿Quereés romero? Andá a pedir romero”.