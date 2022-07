Darío Grandinetti resaltó la importancia de Santa Evita y advirtió: "Quieren proscribir a Cristina Kirchner"

Darío Grandinetti habló sobre el desafío de interpretar a Juan Domingo Perón en Santa Evita, la serie de Star+ en la que actúa junto a Natalia Oreiro, y sus temores con respecto a Cristina Kirchner.

Darío Grandinetti, quien interpreta al personaje de Juan Domingo Perón en Santa Evita, la nueva serie de Star+ protagonizada por Natalia Oreiro, habló sobre su tránsito actoral en este enorme desafío, sus visiones sobre la política y lo que él considera que puede ocurrir con Cristina Kirchner.

En diálogo con Rosca N' Roll (Radio Nacional), Grandinetti dejó en claro sus expectativas para el 2023: "Que vuelva Cristina". En este sentido, el actor opinó que la expresidenta corre riesgo de ser proscripta, tal como lo fue el peronismo en su momento.

Esta no es la primera vez que Grandinetti se enfrenta a darle vida a un personaje histórico: ya lo había hecho con el papa Francisco y con César Luis Menotti. Sin embargo, señaló que al contrario de lo que las personas pueden pensar, el trabajo de un actor en estos casos no pasa por representar exactamente a estas figuras, ya que eso sería imposible, sino por transmitir sus personalidades y energías.

"No me hubiese atrevido a hacer a ninguno de estos personajes si me pidieran imitarlos o hacer una cosa relacionada con ellos específicamente. Se busca encontrar una energía parecida. Son todos tipos con personalidades muy fuertes, yo intento acercarme a esa personalidad y energía que tienen. Tampoco Natalia se puso a imitar a Eva, no era la idea", explicó Darío.

Y remarcó que para los actores es muy difícil sentirse verse una vez en el producto terminado. "Los actores por lo general nunca estamos muy conformes del todo. Cuando ves la serie o la película, ya pasó un año, entonces en ese año la mirada que uno tiene frente a las mismas cosas también cambia", observó.

La palabra de Darío Grandinetti sobre Cristina y la proscripción del peronismo

Darío también opinó que es muy importante que haya salido una serie como Santa Evita para que la proscripción del peronismo "no vuelva a repetirse". "Porque estamos viendo que está por repetirse. En realidad, nunca dejaron de intentarlo. Proscribieron 20 años el peronismo y quieren hacer lo mismo con Cristina", enfatizó el actor.

"Todo lo que tenga que ver con las clases bajas, con sumar derechos y ayudar a los que menos tienen... Cada vez la derecha tiene más herramientas para hacer desaparecer al peronismo", concluyó. A pesar de que en este momento Grandinetti no está viviendo en Argentina, asegura estar viviendo todo esto "con mucho dolor y mucho temor" y con muchas expectativas sobre la posibilidad de regreso de Cristina.