Darío Barassi vio una vieja imagen suya y no le gustó nada: "Me destruyó"

Darío Barassi mostró una foto retro suya que encontraron en la producción de 100 argentinos dicen y su divertida reacción se volvió viral.

Darío Barassi se tomó con mucho humor una imagen de su pasado en la televisión que no lo favoreció tanto, según su perspectiva. La divertida reacción del conductor de 100 argentinos dicen al ver una foto retro en la que no salió muy favorecido se volvió viral en redes sociales. "Me destruyó", aseguró Barassi con su habitual picardía y gracia para contar las más disparatadas anécdotas.

Las ocurrencias con las que Darío Barassi sorprende todos los días a los espectadores de 100 argentinos dicen lo convirtieron en uno de los conductores más queridos de la actual televisión argentina. Pese al polémico cambio de horario al que lo sometieron en El Trece, el presentador sigue acumulando buenas mediciones que le permiten competir palmo a palmo con Pasapalabra, algo que en el canal del Grupo Clarín no estaban consiguiendo. El actor y conductor comenzó la emisión del miércoles de 100 argentinos dicen con una divertida reacción a una imagen suya retro que le mostraron desde la producción del ciclo.

"Hoy pasó algo, pero no estoy bien. No, porque yo arranqué, vine con energía como siempre. La señora Luli Latorre viene a mi camarín, como siempre semidesnudo, ella quiso hacerme el amor, yo le dije fuera, y me dijo tengo algo para mostrarte, es un video divertido, y me mostró algo que me destruyó", inició contando el conductor con la gracia que lo caracteriza. Obviamente, los curiosos que estaban presentes en el estudio quisieron saber de qué grabación hablaba Barassi, que antes de mostrar la imagen hizo una advertencia: "A vos te hablo, si estás comiendo algo dejá de hacerlo, porque es algo muy fuerte".

A continuación el conductor mostró la imagen retro en la que se lo ve hace unos años con un corte de pelo que lo favorecía poco. "Parece que yo tuve un pasado no muy benigno. Igual la diferencia es un par de polvos más y barba", analizó divertido Darío Barassi. En ese sentido también se mostró horrorizado por el look que llevaba en ese momento: "Y la bufandita, ¿qué es esa bufanda chicos? Pero mirá esto, ¿a quién le hizo bien la tele?".

El mal momento de Darío Barassi por el accidente de su hija

Así como está en un gran momento laboral, Barassi asustó a todo el estudio de 100 argentinos dicen cuando reveló que su hija se había caído por las escaleras. En medio del programa, el conductor interrumpió para contar la dramática anécdota de lo que le pasó a su hija en su casa: "Hoy mi hija me dijo 'bajo solita'". "Se cayó por la escalera mal", agregó consternado el presentador.

De acuerdo a lo que indicó, Barassi recién se estaba despertando al momento del accidente de su hija: "Yo estaba medio dormido. Le digo: '¿vos sabés bajar?'. Me dice: 'Sí, me agarró de acá'. "¡Y track!", haciendo alusión a que se cayó. Para tratar de calmar la situación, el conductor indicó: "No pasó nada, gorda".