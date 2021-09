Darío Barassi le declaró la guerra a Jey Mammón en El Trece: "La cara que va a poner"

El conductor de 100 argentinos dicen deslizó un comentario picante hacia Jey Mammón en El Trece por los Martín Fierro.

Darío Barassi encabeza un exitoso ciclo al frente de 100 argentinos dicen. De hecho, el programa que conduce es uno de los que más rating tiene en El Trece, que hace tiempo viene complicado con los números. Consciente de que tiene muchas chances de poder pelear por un Martín Fierro, el presentador le declaró la guerra a Jey Mammón, otro que pica en punta para poder quedarse con el galardón.

Durante el programa que llevó adelante el pasado lunes, Barassi fue sorprendido por un participante del programa que le obsequió un Martín Fierro de chocolate. “¡El Martín Fierro! Es hermoso, te amo. Y es de chocolate. Solo les digo que guarden esta imagen porque va a pasar", reaccionó el humorista.

Sin embargo, y de manera inesperada, Barassi cambió rápidamente de tema y apuntó contra Jey Mammón, otro gran presentador que tiene muchas chances de quedarse con el premio: "Y la cara que va a tener Jey Mammon cuando me lo gane. ¿Vas a volver a comer, gordo? Cantá una canción en el piano cuando yo te lo gane”.

Darío Barassi, conductor de "100 argentinos dicen".

Como si fuera poco, el hombre que lleva adelante "100 argentinos dicen" también lanzó fuertes dardos contra otros conductores con los que puede llegar a competir: “‘Soy Rada’, te lo gané. ¿Iván de Pineda? No me lo ganes. Bueno, a Marcelo (Tinelli) y a Guido (Kaczka) también los ponemos en la terna". Luego, aclaró: "Chicos, menos chances tengo. Me voy a guardar este toda la vida”.

Cuándo son los premios Martín Fierro

La entrega de los premios Martín Fierro, famoso galardón más anhelado por los famosos de la radio y televisión en Argentina, aún no tienen una fecha confirmada. Sin embargo, es estima que la ceremonia se lleve a cabo en el mes de octubre de 2021.

El descargo de Darío Barassi en El Trece tras el cambio de horario con "100 argentinos dicen"

En su primer programa al frente de "100 argentinos dicen" en el nuevo horario, Darío Barassi se refirió al cambio que sufrió por decisión de Adrián Suar y El Trece y lanzó una crítica a Soy Rada: "¡Primer programa a las 18.30 horas!" "¿Cómo está el número? ¿Cómo le fue a Rada? Hijo de... lo odio, lo odio".

Luego, y con algunas bromas, el famoso conductor le pidió a los televidentes que lo acompañen en el nuevo horario: "¿Cómo están, familia? Gracias por acompañarnos en este nuevo horario. Y si no lo están haciendo, háganlo mañana, ¿okay? No me hagan calentar". "Yo puedo saber en qué horarios y en qué casas me ven. ¿Puedo ir puerta por puerta a negociar esto? A vos te hablo, que solías ver el programa a las 14.30 horas. Y ahora decís 'la verdad que este horario, no, yo veo otra cosa...'. Volvé, yo acá voy a estar, por siempre...", agregó Barassi.