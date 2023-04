Dante Ortega destrozó a su madre, Guillermina Valdés: "No me gusta"

La actriz se descompuso y su hijo compartió un insólito video en las redes sociales. Guillermina Valdés protagonizó un inesperado momento con Dante Ortega en Instagram.

Guillermina Valdés fue expuesta por su hijo Dante Ortega en una llamativa historia que compartió en su cuenta de Instagram. La actriz de Botineras contó que estuvo descompuesta en sus redes sociales y su hijo hizo un video en el que evidenció el humor que maneja con su madre.

"Bueno, acá me estoy recuperando de un virus gastrointestinal ¡Estuve vomitando, mucho, mucho! No es algo a lo que esté acostumbrada, no me gusta…y acá lo tengo a mi hijo que me dice que soy muy exagerada. Igual hoy fui a hacer el streaming, pero estaba muy de capa caída. Pero me parece muy gracioso como él me imita, así que lo quería compartir", relató la expareja de Marcelo Tinelli en uno de sus posteos de Instagram.

Dante decidió hacerle una broma a su madre y la imitó en un video que compartió en su perfil, donde se mostró en una posición de yoga y de repente salió corriendo al baño e hizo ruidos alusivos al vómito. "¡No hago así!", se defendió la actriz entre risas.

Guillermina Valdés, sobre las críticas

"Los que me critican me parece que son todos mis maestros, porque realmente me está importando muy poco. Cuando uno escucha cosas que están tan alejadas de la realidad, que no son verdades, y se expone a eso y duele, duele, duele, pero después pienso: ¿qué cosa peor puede haber que te digan algo que no es, que es hiriente, que es con malicia?", soltó Valdés en diálogo con Infobae. Y sumó: "Entonces vuelvo a mí y digo: ‘No, pará, yo voy a ser quien vengo a ser, y al que le guste bien y al que no le guste, bueno, es así’. Siempre digo que las opiniones de los demás no son verdades".

Valdés también reflexionó sobre cómo viven sus hijos la exposición de sus padres y resaltó: "Ellos no se exponen tanto, excepto Dante (Ortega), que sale a defender situaciones que le parecen injustas. Él tiene como la espada de la Justicia. Es más temperamental que las chicas; no hablo de Lolo porque tiene casi nueve años y es chico todavía, y yo trato de preservarlo lo más que puedo. Pero en el caso de Dante ya tiene 22 y no puedo frenar mucho lo que dice".

Por otro lado, Guillermina habló sobre su costado amoroso tras su relación con Marcelo Tinelli y enunció: "Después de 28 años en pareja, no sé qué quiero de un hombre ahora, porque yo cambio tanto que no lo sé. Yo me enamoro muy rápido igual, pero con la misma facilidad que me enamoro, me desenamoro".