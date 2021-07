Dani La Chepi confirmó que abandona Telefe y cambia de canal: ¿a dónde irá?

Dani La Chepi sorprendió a sus seguidores al revelar que dejó Telefe para pasar a América TV, donde desde el 5 de julio formará parte de Polémica en el bar.

La popularidad masiva que le significó su participación en la segunda temporada de MasterChef Celebrity le abrió a Dani La Chepi un interesante panorama laboral. La influencer sorprendió en las últimas horas al revelar que dejará Telefe y se irá a América TV: "Puse el gancho". La Chepi reveló con una publicación en su cuenta de Instagram que el próximo lunes 5 de julio comenzará su nueva aventura en el canal del Grupo América, donde será parte de Polémica en el bar.

Acompañada por su hija Isabella, su íntimo amigo Gabriel Cartañá y su abogado, al que llama Thor, Dani La Chepi anunció en sus redes sociales que dejó Telefe tras su exitoso paso por MasterChef Celebrity. Si bien la influencer ya tenía una sólida base de seguidores en Instagram, su divertida participación en el certamen gastronómico le dio una popularidad masiva que la hizo entrar en miles de hogares a diario.

En sus redes sociales, Daniela Viaggiamari compartió el momento exacto en el que estampó su firma en las oficinas de la productora Kuarzo Entertainment junto a su hija Isabella. "Una nueva aventura arranca. Desde el lunes 5 de julio, de 19 a 20:30 nos vemos en Polémica en el bar por America TV", acompañó la influencer la imagen en la que se la ve muy feliz con lapicera en mano y lista para encarar un nuevo desafío que la colocará en la mesa del programa ideado por Gerardo Sofovich y hoy producido por su hijo, Gustavo.

El paso de Dani La Chepi por la segunda edición de MasterChef Celebrity estuvo signado tanto por la excelente relación que forjó con Andrea Rincón como también por la rivalidad que protagonizó con Sol Pérez. Antes de que saliera al aire la final del certamen que enfrentó a Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa y de la que estuvo muy cerca de participar la ex chica del clima, la instagramer declaró que no quería que ganara la rubia porque no le gustaba. Además también apuntó contra la modelo por haber vuelto tras el repechaje, indicando que eso le había dado una ventaja por sobre el resto.

