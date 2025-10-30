Dalma contó una historia inédita sobre Diego Maradona en el día en que habría cumplido años.

El 30 de octubre es una fecha más que especial para muchos argentinos. Uno podría decir que esto último atañe únicamente a los gustosos del fútbol, pero lo cierto es que su figura trascendió el deporte y se irrigó en muchos otros ámbitos. Y es que un día como hoy, pero 65 años atrás, nació un tal Diego Armando Maradona.

El anteúltimo día del décimo mes del año es desde hace mucho una efeméride particular, aunque más lo empezó a ser tras la muerte de Pelusa el 25 de noviembre del 2020. Mediante visitas a santuarios o el mero posteo de un mensaje en las redes sociales, la gente deja entrever el amor que aún le profesa a uno de los compatriotas más emblemáticos de todos los tiempos. Esto motivó a Olga a llevar adelante "Un día maradoneano", plagando su programación con invitados que han circundado la vida del 10.

Y si hablamos de gente que circundó la vida del 10, no podemos obviar a Dalma y Gianinna Maradona, las hijas que tuvo con Claudia Villafañe y sus descendientes más reconocidos. Ambas pasaron por los estudios del canal que comanda Migue Granados y hablaron largo y tendido sobre su padre, revelando incluso una historia que hasta el momento era desconocida.

Dalma junto a Diego Maradona.

La emotiva anécdota del Diego que contó Dalma Maradona

"Cuando estábamos por presentar la Fundación Maradona, yo leí un hilo de Twitter que me llegó, de una nena que había estado en la Clínica del Sol internada en neonatología, donde yo también nací", explicó primeramente Dalma. "El hilo lo escribe ella y contó que a su papá en ese momento pagar neonatología le estaba costando mucho, que lo llamaban de la clínica todo el tiempo diciéndole 'señor, tiene que pagar lo que debe' y el decía 'sí, ya lo voy a pagar', pero no lo podía pagar".

"Cada vez que lo llamaban era lo peor para el tipo, porque sabía que tenía esa deuda. Un día lo llaman, atiende y dice 'sí, ya sé que...', pero le dijeron 'no se preocupe que su deuda ya está saldada'. Les dijo 'no puede ser, yo no pude pagar nada' y le dijeron que fue Diego Maradona", prosiguió con la historia.

Llegado a ese punto, contó cuál era el vínculo entre ese hombre y Diego: "Él le leía a la hija y yo estaba en ese lugar también". "Le dijo 'gracias por leerle un cuento a mi hija'", acotó Giannina. "Y entonces pagó esa deuda, fue increible", concluyó Dalma.