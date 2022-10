Crisis en el equipo de "los cuatro fantásticos" de Gran Hermano: "Se dio vuelta"

El primer grupo de aliados del reality tuvo su primer quiebre tras un desacuerdo.

El primer grupo de aliados de Gran Hermano empezó a flaquear luego de una acalorada discusión. Las diferentes estrategias de juego llevaron al grupo a discutir y la situación terminó en un fuerte enfrentamiento entre Martina y Tomás Holder.

El equipo bautizado como "Los 4 fantásticos" por Santiago Del Moro y conformado por Tomás Holder, Juan, Martina y Nacho, tuvo su primera crisis al enfrentarse las diferentes estrategias de juego que cada uno quería aplicar. Lo cierto es que el principal foco de discusión se dio entre Holder y Martina, ya que él quería atacar constantemente y ella quería que el juego sea más ameno.

Holder aclaró que necesitaba conocer si su equipo lo iba a acompañar para "saber si contaba con ellos o no". Además, empezó a apurarlos para que aceptaran su estrategia, caso contrario, empezaría a jugar completamente solo. Fue entonces cuando su equipo intentó calmarlo e invitarlo a conversar, pero Tomás se mostró bastante negado. "Yo al grupo lo banco mucho, pero no siento que me estén apoyando lo necesario", determinó.

"¿Sabés que te pasa? Hablaste con ese chabón (Agustín) y estás así. Un ratito que habló y se dio vuelta, se le dio vuelta la cabeza", lanzó indignada Martina. Ante estas declaraciones, Nacho y Juan apoyaron a su compañera y aseguraron que "solo llevaban tres días" y que "no podían estar atacando constantemente".

Enojado, Holder remató como que ese tipo de estrategia no iba con su personalidad y que él "desde que entró dijo que estaba para jugar y no estaba haciendo nada".

Gran Hermano: Tomás Holder y los escandalosos gastos en comida, autos y celulares

Tomás Holder, uno de los personajes más escandalosos de Gran Hermano, generó gran polémica al confesar la gran cantidad de dinero que gasta mensualmente en comida e hizo ostentación de celulares, autos e ingresos frente a Juan Reverdito, el taxista. El participante entró en detalles de su situación económica y aseguró que "no podía creer" que sus compañeros vivan con "tan poco dinero".

La situación se dio en la tarde del jueves 20 de octubre y quedó grabada por las cámaras que emiten el vivo las 24 horas por Pluto TV. El influencer estaba junto a Martina, Nacho y Juan en el patio y habló de sus aspiraciones económicas. Entonces Holder mostró su sorpresa al escuchar que su compañero taxista ganaba 120 mil pesos y que luego de pagar alquiler solo le quedan 80 mil. "Cómo hacés para vivir así todos los meses", lanzó.

Sorprendido por los ingresos con los que gran parte de los argentinos atraviesan la crisis económica, Tomás reveló: "Yo por mes me gastó 100 lucas solo en comida". Ante la mirada atónita de sus compañeros y las advertencias de que no hable de dinero frente a las cámaras, Holder continuó: "Juan dice que su auto ideal sería un Toyota Corolla para trabajar en el taxi. Osea que realmente quiere trabajar".

Enseguida, Holder contó cuál era su auto ideal y que estaría dispuesto a pagar los 25 mil dólares que sale más todo el costoso mantenimiento. Cabe recordar que también se hizo famoso en redes sociales por aclarar que solo le gustaban las mujeres que tuvieran el último modelo de IPhone, una de las marcas de celulares más costosas.