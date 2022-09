Crece la guerra entre Tinelli y Guillermina Valdés: "Se empieza a poner espesa"

El periodista Rodrigo Lussich se metió de lleno en la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés y lanzó un análisis crítico sobre el conflicto.

La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés es más compleja de lo que parece, o al menos eso percibió el periodista Rodrigo Lussich en un afilado informe de Socios del Espectáculo (El Trece) sobre el conflicto. "Esta es una guerra silenciosa que empieza a tener voz", sentenció.

Tras las sospechas que indican que la actriz fue una de las convocadas al big show musical ¿Quién es la máscara? (Telefe), programa que es competencia directa de Canta Conmigo Ahora, y el rotundo "no" de Valdés cuando le preguntaron si había posibilidad de reconciliación con Tinelli, el periodista de espectáculos hizo un análisis crítico de la situación y disparó: "Si de guerra se trata, esta es una guerra que era silenciosa y empieza a tener voz. Se empieza a poner espesa. También decimos sorpresiva, porque Tinelli siempre ha vivido sus separaciones en paz y amor, y si no había paz y amor, no se decía".

"Con la separación de Guillermina Valdés aparecieron señales públicas. Ayer ella descartó con contundencia una reconciliación. Puso 'no'. Ahora se hacen el mal públicamente. Ella fue al programa de la competencia, ¿Quién es la máscara?, para molestarlo a él", sumó el colega de Adrián Pallares.

Por último, Lussich deslizó cuál habría la estrategia de "venganza" del conductor contra su ex: "Y él llevó a Soledad Aquino, madre de sus hijas mayores, al Canta Conmigo Ahora. Son cruces de favores, pases de facturas. Está todo mal ahí".

La sorpresiva propuesta de Marcelo Tinelli a Soledad Aquino en vivo

En pleno desarrollo de Canta Conmigo Ahora, Soledad Aquino y Marcelo Tinelli tuvieron un dinámico ida y vuelta con la intervención de Cande Tinelli, hija de ambos. "Vamos Sole todavía. Un día tiene venir como jurado, ha sido cantante flamenca, bailarina flamenca", expresó el conductor.

Luego miró a su hija Cande, parte del jurado, para invite a su mamá al reality show de El Trece, y procedió a seducirla para que esté dentro de los 100 que evalúan a los participantes. "Me muero si viene mamá al jurado, al lado mío así chusmeamos todo. Sabe mucho mamá de flamenco, es picante igual mamá eh", advirtió Cande.

"Ya la conozco", lanzó Tinelli entre risas, dado que fueron pareja y conoce esa faceta suya. "Es como que me digas que la camiseta de San Lorenzo es azul y roja", añadió el "Cabezón". Previo a la presentación de los participantes, Soledad Aquino tomó la palabra e hizo un filoso comentario.

"Cuando cantabas vos en el sanatorio no sé por qué no se iban todos los enfermeros y los médicos. Me hacía serenata, estaba muy bueno, después las escuché", soltó en referencia a cuando estuvo internada por tener una dura enfermedad durante el 2021. Se trató de cirrosis hepática, motivo por el cual recibió un trasplante de hígado.