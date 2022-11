Coti se sacó contra Santiago del Moro en Gran Hermano: "Qué tiene que estar preguntando"

La concursante oriunda de Corrientes apuntó contra el conductor del reality de Telefe. Coti de Gran Hermano se quejó en vivo de una pregunta de Santiago del Moro.

Coti se largó a llorar en Gran Hermano cuando se anunció que Juliana era la persona que debía abandonar la casa de Telefe por votación del público y Santiago del Moro hizo un planteo al respecto, lo que la molestó. La correntina se mostró enojada por una consulta del conductor desde el estudio de TV.

La blonda se había ido a la pieza junto con "el Conejo" tras la salida de "Tini" y se largó a llorar, a pesar de que no había tenido la mejor relación con la participante. Ene se momento, Santiago del Moro lanzó: "Coti llora ahora. Esto es para meditar mañana con los especialistas a las 21:45 por la pantalla de Telefe", lo que pudo ser escuchado por la concursante desde el cuarto y provocó una reacción de hartazgo en ella.

"¿Cuál es el problema que me duela que se vaya Tini? ¿Y qué tiene que estar preguntando por qué estoy llorando?", enunció Coti sobre sus molestias por el planteo de Del Moro. Al mismo tiempo, "Conejo" hizo una teoría más elaborada al respecto y trato de estratega al conductor: "Puede estar buscando a alguien para que la semana que viene ya le tengan odio acá adentro".

Juliana de Gran Hermano habló tras su salida de la casa de Telefe

"Creo que si la gente lo decidió así y estoy hoy acá, es porque me tenía que resguardar de algo. La verdad que disfruté muchísimo de las semanas que estuve. Intuía un poco mi salida, pero no mal. Lo hablaba hoy con la gente de producción. Estaba como muy feliz y un poco ansiosa también por salir y ver todo lo que me esperaba afuera", comenzó su descargo la sexta participante eliminada de la nueva edición de Gran Hermano en Telefe. Y sumó: "Yo creo que me jugó un poco en contra tener a dos personas de la placa que sabíamos que iban en contra de mi grupo o de mi juego. Y por ahí, yo soy demasiado honesta o comento sincericidios con algunas cosas. El hecho de haber confrontado con las chicas a la gente por ahí le hizo ruido. O también el tema de estar en pareja con Max".

Juliana reconoció que quizá también la complicó el hecho de haberse puesto en pareja rápidamente con Maxi, ya que ambos se aislaron un poco del grupo. "Puede ser que un poco. Siento que puedo haber sido criticada por el hecho de que nos aislamos un poco los dos. Eso nos jugó un poco en contra en la casa con los chicos", cerró.