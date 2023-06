Coti Romero reveló el motivo de su separación de El Conejo: "Seguir mintiendo"

Coti Romero rompió el silencio sobre su ruptura con Alexis "El Conejo" Quiroga, tras el final de Gran Hermano.

Coti Romero abrió su corazón y contó detalles sobre su separación de Alexis "Conejo" Quiroga, con quien formó una relación dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe). A pesar de que ambos se mostraban muy enamorados y felices en sus redes sociales, de un día para el otro anunciaron su ruptura. Ahora, la joven correntina se explayó sobre el tema y confesó que está pasando por un momento sumamente duro.

Días atrás, Coti había anunciado: “Queríamos contarles que con Ale decidimos terminar nuestra relación. Les agradecemos lo que hicieron y hacen por nosotros pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”. Por otro lado, "Conejo" contó en un streaming con sus seguidores que estaba viviendo "un calvario" tras su separación y se quebró al revelar lo sucedido. Según su relato, fue la joven correntina quien tomó la decisión de terminar.

Ahora, Romero conversó con LAM (América TV) y aseguró: "Son decisiones nuestras. Creemos que cada uno tiene que enfocarse en lo suyo, pero obviamente que me duele mucho. Lo oficializamos porque él dio una nota, que a mí me habían dicho que la dé y yo dije que no, que estábamos bien. Pero bueno, la dio y para mí fue como un 'bueno, listo, ya está'. ¿Para qué seguir mintiendo?".

Más allá de que cree que tomó la decisión correcta, la ex "hermanita" reconoció que no se encuentra bien. "No estoy bien. Lamentablemente no. Sé que son cosas que pasan y sé que voy a salir adelante. Soy re joven todavía. Tengo un montón por delante y sé que si Dios quiere me espera un futuro mejor. Un futuro hermoso", concluyó.

Qué dijo "Conejo" sobre su separación de Coti Romero

Por su parte, el joven cordobés se mostró muy sensibilizado y contó en aquel streaming que Coti fue quien quiso separarse. "Me está haciendo falta, hace dos semanas que no la veo y me hace mal, es un calvario. Creo que este tiempo puede ser lo mejor para sanar y para que el día de mañana le demos para adelante. No creo que sea un fin, si un hasta luego", comenzó, dejando en claro su intención de una pronta reconciliación.

Cuando sus seguidores le consultaron los motivos de esta decisión, "El Cone" respondió que "fue más una acumulación de millones de cosas desde el día uno que ingresamos a la casa hasta que salimos y nos enfrentamos a esta realidad". "Tengo muchísimas cosas para corregir, y ella también tiene mucho por corregir", concluyó.