Coronavirus: Jorge Rial se le planta a América y tomó una decisión definitiva

Con el coronavirus ya esparciéndose en los medios de comunicación y la lamentable noticia de que Lizy Tagliani es una de las nuevas infectadas, el periodista Jorge Rial tomó una drástica medida respecto a su futuro en "Intrusos": abandonará el ciclo por ser paciente de riesgo y luego de confirmarse el primer caso positivo en América TV.

"Lamentablemente un compañero dio positivo. Son días para pensar en uno, en sus familias y en la salud. El compañero está aislado. Es el primer caso de coronavirus en el canal. Está bien, es asintomático. No tuvo contacto estrecho con nadie del canal", arrancó, visiblemente preocupado. Luego reflexionó: "No es una joda, no es meter miedo. Hay gente que está peleando por su vida hoy. Gracias por acompañarnos. Les pido por favor que se cuiden".

Tras hacer mención al miembro de América infectado, la figura central del magazine anunció una drástica medida para proteger su salud y la de sus colegas. "Tomé la decisión de guardarme en mi casa, al menos hasta fin de mes. Por eso dejemos de creernos que somos impunes.Consulté con mi médico, mi familia. Mi decisión personal es guardarme, también por mis compañeros. Pensá que lo que vos estás haciendo llega a tu familia", afirmó.

"No somos imprescindibles lo que estamos en la televisión. Los médicos, los que están en la trinchera. Yo no soy imprescindible pero creíamos que éramos inmortales, que nos iba a tocar esto. Veo colegas politizando este tema", sentenció, realizando un crudo análisis de qué y quiénes son lo "esencial" para la televisión.

Con respecto al parte de salud de Lizy Tagliani, quien tiene COVID-19, fue franco y admitió que tuvieron una conversación en donde la conductora le pidió que se cuide. "Estuve hablando con ella y me pidió que me cuide. Me dijo que soy una voz importante y tengo que dar el ejemplo", aseguró.