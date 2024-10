Conmoción en la TV y radio: La Negra Vernaci contó que le diagnosticaron una delicada enfermedad

La Negra Vernaci confesó cuál es la delicada enfermedad que está atravesando.

La Negra Vernaci es una de las voces más destacada de los medios que trabajó principalmente en radio y también en televisión. Es por eso que en las últimas horas, hubo conmoción por lo que confesó en pleno vivo por su programa en la Rock&Pop, ya que reveló que arrancó un tratamiento tras haber sido diagnosticada por una delicada enfermedad.

"Me hice controles, lamentablemente salieron mal, me tuve que operar de un tumor que era maligno y ahora tengo que empezar una quimio", expresó La Negra revelando así el diagnóstico de cáncer. "Es una verga, me quiero matar, no me quiero matar, no me voy a morir, pero obviamente estoy atravesando una situación compleja que por ahí vaya a estar más irascible. Gracias a Dios salió de mi cuerpo, no llegó a ningún lado, pero por una cuestión de prevención me van a empezar a hacer quimio. Y me da miedo, obvio", agregó la conductora.

"No sé qué es lo que me va a pasar. Es la primera vez que no tengo idea de con qué me voy a encontrar. Capaz que me ponga mucho más vulnerable seguramente, que es algo que yo no me permito mucho", indicó. Al mismo tiempo, dijo que es muy probable que en varias oportunidades no vaya a trabajar para ocuparse de su salud física y mental. "Si bien los médicos me recomendaron que venga a laburar, pero no sé si me voy a sentir bien, si quedarme sin pelo va a provocar que no tenga ganas de que me vean. Lo que quiero transmitir es que con la quimio, estos efectos colaterales horribles son los que hacen que esas células no se vuelvan a convertir en cancerígenas", precisó.

Beto Casella hizo públicas sus diferencias con La Negra Vernaci: "Tenemos una discrepancia fatal"

Beto Casella salió con los tapones de punta contra Elizabeth "La Negra" Vernaci luego de que ella lo acusara de maltratar a Tamara Pettinato durante su ausencia en Bendita TV (El Nueve) por la filtración de los videos con el expresidente Alberto Fernández. "Tenemos una discrepancia fatal", sentenció el conductor defendiéndose de los dichos de la conductora.

En un móvil con DDM (América TV) Casella le contestó públicamente a "La Negra" Vernaci tras las acusaciones que recibió y sentenció:“Entonces, Vernaci estará pensando que Tamara es una p... No es lo que yo pienso. Yo lo expliqué quinientas veces y de hecho hablando a la cámara dije: 'yo a Tamara no la echo, lo lamento si hay gente que se va de la audiencia'. Después siguieron pasando cosas, hubo discrepancias con la producción y demás. Acá no careteamos nada. Que la gente se haga cargo de su propia cabeza, de cómo ve las cosas y cómo actuarían ellos. Yo actuó en soledad porque acá nadie del canal está participando".

"En su momento la idea de tomarnos unos días me parecía una idea buena y a Tamara no. Empezó una serie de idas y vueltas, de renuncias y de discusiones con la producción y así estamos ahora", añadió Beto Casella sobre la situación de su panelista Tamara Pettinato en Bendita TV, un clásico de la televisión abierta. "¿No hay nada definido todavia con esa situación? De hecho, salió hace unosminutitos. Creíamos que capaz estaban charlando, haciendo las paces. ¿La cruzaste a ella en los pasillos?", le insistió el periodista. "No, ni la crucé ni nos mandamos mensajes. Hay una discrepancia fatal: ella cree que la maltratamos en los programas cuando ella todavía no volvía. Por ahí ella cree que no deberíamos haber abordado el tema y la respeto. Yo tengo que pensar en el contenido del programa. Creo que lo tratamos con bastante respeto y jamás haciéndole una imputación porque es un tema personal", respondió Casella.