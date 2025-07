Conmoción en el rock por lo que contó Juan Carlos Baglietto: "No tuvimos oportunidad".

Juan Carlos Baglietto abrió su corazón y contó una historia de su pasado que emocionó a más de uno. El famoso cantante se remontó a los inicios de su carrera, recordó cómo nació su vínculo con la música y decidió revelar cómo sus padres tuvieron que "aceptar" su trabajo como cantante.

Invitado este domingo a Almorzando con Juana, ciclo conducido por Juana Viale en El Trece, el intérprete rosarino reveló cómo fueron los inicios de su carrera musical pero más precisamente al trabajo que le llevó "ser acepado" por sus papás, que aunque lo influenciaron mucho en sus gustos, le costó que reconocieran que podía vivir de eso. "En mi casa se escuchaban los discos que mi papá ponía en el combinado y que eran de tango, yo empecé a tocar la guitarra a los cinco años y me hicieron una guitarra a mi medida", empezó por contar el cantante.

"Yo tocaba la guitarra y mi papá era un cantor de tango amateur y cantaba para nosotros, entonces, llegaba fin de año, la familia reunida y mi papá fumaba el único cigarrillo del año y se paraba y cantaba Cuartito Azul", continuó Baglietto emocionado. Así, sumó cómo pudo progresar en la música gracias a la influencia de su papá: "Aprendí a tocar algunas canciones como un acto de complicidad con él, para acompañarlo en algunos tangos y después grabé algunas cosas porque sabía que a él le gustaban a él también".

A esto, Juana le consultó si había llegado a componer alguna vez con su papá y contestó con conmoción: "No tuvimos la oportunidad". Por último, sentenció: "Mi mamá era la que quería que yo fuera un guitarrista clásico y a mi papá eso no le interesaba".

Juan Carlos Baglietto y el recuerdo de su primer show "lleno"

Baglietto también reveló cómo fue el momento en que empezó a meterse en el rock. "A los 11 años tuve el conjunto más juvenil del momento y tocábamos en los bailes. A mi papá le empezó a gustar y a mi mamá ni en pedo", continuó. Asimismo: "Después cambié y descubrí el rock en castellano, The Beatles, Almendra, Los Gatos y más bandas internacionales como Led Zeppelin, Deep Purple y entonces a mi mamá le empezó a parecer un poco mejor y a mi papá no, decía ‘nunca vas a meter a más de 100 personas".

Luego, sumó: "En el año 82 mi mamá ya estaba mal, murió de un cáncer en la cabeza y había momentos en los que no conectaba, pero vinieron a mi primer show en el Estadio Obras, que fue el 14 de mayo de 1982, y estaban ahí la Hilda y el Tito y ella le dice a mi papá, ‘me parece que acá hay más de 100 personas’". En este marco, contó cómo siguió la semana: "A la semana siguiente fui a presentarlo a Rosario, al Teatro El Círculo, y en ese momento llenamos cuatro veces y eso no sucedía hace mucho y los viejos telones tenían una mirilla por el cual vos veías la sala y mi papá mira por ahí y me dice ‘Juan, está lleno’ y le digo ‘sí, ya sé’".

Por último, contó cómo su papá le pidió perdón luego de verlo triunfar en la música: "Y le dije ‘¿vos te acordás todas las veces que me preguntabas ¿a dónde vas, ¿con quién te juntás, ¿qué hacés? Yo siempre hice esto, solo que no tuve la oportunidad de que la gente me de pelota’ y ahí mi viejo me abrazó y me dijo: ‘Perdoname’".